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Месси прилетел в Барселону на фоне сообщений о возвращении в клуб

  • 23.04.2023, 17:27
Месси прилетел в Барселону на фоне сообщений о возвращении в клуб

Нападающий ПСЖ прилетел вместе с семьей и 15 чемоданами.

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси вместе с семьей и 15 чемоданами прилетел в Барселону, сообщает Sport.es.

По данным журналиста Жерара Ромеро, аргентинец в субботу приземлился в аэропорту Эль Прат и скрытно покинул терминал.

Mundo Deportivo отмечает, что игрокам ПСЖ дали выходные до 25 апреля, а у Месси есть дом в Кастельдефельсе под Барселоной.

«Барселона» считается одним из наиболее вероятных мест продолжения карьеры 35-летнего чемпиона мира, у которого в конце июня истекает контракт с ПСЖ.

Ранее L'Equipe сообщала, что Месси сможет остаться в Париже, если согласится на сильное снижение зарплаты.

Также сообщалось, что аргентинцу предложил контракт саудовский «Аль-Хиляль».

На счету Месси 20 голов и 19 передач в 36 матчах сезона за ПСЖ.

За основной состав «Барселоны» аргентинец играл в 2004-2021 годах.

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