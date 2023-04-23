Месси прилетел в Барселону на фоне сообщений о возвращении в клуб
- 23.04.2023, 17:27
Нападающий ПСЖ прилетел вместе с семьей и 15 чемоданами.
Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси вместе с семьей и 15 чемоданами прилетел в Барселону, сообщает Sport.es.
По данным журналиста Жерара Ромеро, аргентинец в субботу приземлился в аэропорту Эль Прат и скрытно покинул терминал.
Mundo Deportivo отмечает, что игрокам ПСЖ дали выходные до 25 апреля, а у Месси есть дом в Кастельдефельсе под Барселоной.
«Барселона» считается одним из наиболее вероятных мест продолжения карьеры 35-летнего чемпиона мира, у которого в конце июня истекает контракт с ПСЖ.
Ранее L'Equipe сообщала, что Месси сможет остаться в Париже, если согласится на сильное снижение зарплаты.
Также сообщалось, что аргентинцу предложил контракт саудовский «Аль-Хиляль».
На счету Месси 20 голов и 19 передач в 36 матчах сезона за ПСЖ.
За основной состав «Барселоны» аргентинец играл в 2004-2021 годах.