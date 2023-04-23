В Новолукомле арестован пастор

В Новолукомле арестован пастор3
- 23.04.2023, 18:12
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Александра Зарецкого приговорили к 15 суткам.
К 15 суткам приговорил суд Чашникского района пастора церкви Христиан Веры Евангельской Александра Зарецкого. О задержании пастора «Витебской Весне» рассказали местные жители.
Пастора судили за «распространение экстремистских материалов» (ч. 2 ст. 19.11 КоАП) за «лайки» и комментарии к материалам из интернет-ресурсов, признанных экстремистскими.
Пастор Александр Зарецкий был одним из тех, кто после событий августа 2020 года подписал коллективное открытое письмо христиан Беларуси против насилия. По этому поводу он имел беседу в Чашникском РОВД и в районном отделе идеологии. 8 июля 2021 года по месту его жительства провели обыск по поводу уголовного дела, в котором он имел статус свидетеля.
В начале 2022 года Евангельская церковь в Новолукомле получила отказ от Департамента по гуманитарной деятельности о регистрации гуманитарной помощи на сумму 25 625 шведских крон, полученной от благотворительной организации «Осс-Хельпен» (Швеция). Среди гуманитарной помощи, присланной в Новолукомль, были инвалидные коляски, одежда, обувь, мебель, посуда.