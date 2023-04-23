Ограничения на посещения лесов введены в 35 районах Беларуси1
- 23.04.2023, 18:29
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Карта.
В Министерстве лесного хозяйства проинформировали, что ограничения на посещения лесов введены в 35 районах Беларуси. Интерактивная карта, актуальная на воскресенье, 23 апреля, опубликована на сайте ведомства.
Согласно данным карты, ограничения на посещения лесов введены во всех районах Брестской и Гродненской областей. Кроме того, ограничения действуют и в Минской области. Речь идет о Слуцком и Солигорском районах.