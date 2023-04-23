Немецкий генерал призвал правительство передать Украине истребители F-16 23.04.2023, 18:48

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Эрхард Бюлер считает правительство Германии ответственным за плохое оснащение украинских военных.

Германии следует передать Украине боевую авиацию, чтобы страна могла обеспечить свою безопасность в долгосрочной перспективе.

Такую мысль выразил генерал в отставке, бывший командующий силами KFOR Эрхард Бюлер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Bild.

Генерал считает правительство Германии непосредственно ответственным за плохое оснащение украинских военных. Он заявил, что страна очень поздно приняла решение о поставках вооружения, поэтому Украина до сих испытывает нехватку современной техники.

Бюлер также отметил, немецкие чиновники должны как можно быстрее отвечать на запросы украинской стороны и передавать не только боеприпасы для ППО, но и боевую авиацию, как американские истребители F-16, которые «имеются в большом количестве по всему миру».

«F16 — это всего лишь один и примеров. Смысл в том, чтобы поставить украинцев в положение, при котором они сами смогут обеспечить безопасность своей страны в долгосрочной перспективе», — сказал генерал.

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