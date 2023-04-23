«Друзья переспросили: «Ты не серьезно?» 5 23.04.2023, 19:02

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Что говорят родители, которые выбрали детям необычные имена.

В ЗАГСах Минска посчитали, что в 2022 году дочек жители столицы чаще всего называли Софиями, Аннами и Мариями, а сыновей Михаилами, Матвеями и Артемами. Тезок эти ребята однозначно встретят в песочнице. А вот как живут дети, которые получили редкие имена? Об этом блог «Люди» спросил у их родителей.

«Много знакомых в возрасте после пятидесяти, переспрашивают: «А почему имя не православное?»

Даяну всего 11 месяцев. Назвать его так предложила мама Божена. Для середины 90-х, когда она сама родилась, ее имя тоже считалось редким. В одном из ЗАГСов Брестской области, куда родители пришли, чтобы ее зарегистрировать, сразу даже отказались малышку так записать. Даже потребовали отправить запрос в Минск, чтобы там подтвердили: такое имя действительно есть.

— Я очень хотела, чтобы и у моего ребенка было редкое имя. Такое, которого я нигде не встречала. Супруг не возражал, — рассказывает Божена. — На первом УЗИ мне сообщили, что у нас будет девочка, я решила назвать ее Ева. А на втором оказалось — мальчик. Специалист пошутила: «Будет у вас Адам». Я ответила: «Нет, это слишком просто», и стала подбирать другие варианты. Кажется, просмотрела всевозможные интернет-источники, которые выдавал поисковик на запрос: «топ необычных имен».

Появилось несколько предложений: Даян, Богдан, Давид, Дарий и Тигран. Последнее супругу не понравилось, сказал: «Оно слишком грубое». Его легко вычеркнули, а вот какое из остальных выбрать, молодые родители понять не могли.

— Только, когда я родила, мне дали сына на руки и поинтересовались: «Как малыша зовут?» Я поняла: «Даян». Врачи тут же уточнили: «Как?» — улыбается собеседница. — Сейчас мы часто сталкиваемся с этим вопросом, когда люди слышат имя нашего ребенка. Некоторые еще и удивляются: «Баян?»

Необычное имя внука бабушки восприняли классно, а вот прабабушки — женщины религиозные, были против. Говорили: оно не православное.

— Много знакомых в возрасте после пятидесяти, переспрашивают: «А почему имя не православное?» В ответ отшучиваюсь: «Так и мы язычники». Мне кажется, этот вопрос немного бестактный. При крещении мы просто дали ребенку другое имя, — объясняет ситуацию Божена. — Люди помоложе, услышав, как зовут нашего сына, наоборот, говорят, как необычно и красиво, и как ему подходит.

Даян, отмечает Божена, значит судья, справедливый.

— Когда-то, когда читала характеристику, своего имени, заметила: практически все совпало. Подумала, в этом есть какая-то сила, все-таки имя сопровождает человека на протяжении всего его жизненного пути, — говорит девушка. — Наш сын, мне кажется, тоже такой же, как и его милое, уютное имя. Он нежный, любит обниматься, добрый малыш.

Веселых историй, связанных с именем Даян, в архиве семьи пока нет, но есть другая.

— Ехали мы с мужем и сыном как-то в автобусе, — вспоминает собеседница. — К нам подошла незнакомая женщина и спросила, сразу ли наш ребенок родился таким красивым. Я растерялась, а муж ответил: «Да, сразу». На что женщина вздохнула, что ее внуку пока месяц, и внешне он не очень.

«Услышав имя, сотрудницы ЗАГСа оторвались от компьютеров и посмотрели на меня, наверное, хотели убедиться здорова ли мама»

Детей Людмилы и Александра зовут Миранда и Дориан. Девочке 4,8 года, мальчику — 2,5.

— Мою маму зовут Вера, но все называют ее Верочка. Мне очень нравится этот вариант имени. Я хотела назвать так дочку, но муж оказался категорически против. У него была тетя Вера, и он не хотел это имя повторять, — вспоминает Людмила. — Тогда я предложила вариант Мирабель. Запомнила его из детской сказки про красавицу, которую когда-то читала. Мужу снова не приглянулось. А мне так нравился сокращенный вариант Мира. Можно было выбрать Мирослава, но это имя казалось каким-то жестким.

Тогда молодые родители стали искать варианты в интернете. Папа предложил Агнешка. У Людмилы, которая знает польский, сразу возникла ассоциация со словом «jagnięcina», что значит «барашек», и она не согласилась. Сама стала гуглить формы имен с частью «мира». И нашла Миранда.

— Я как раз лежала на сохранении. Позвонила мужу, рассказала, он ответил: «То, что нужно! Замечательное имя для хорошей девочки», — вспоминает Людмила. — И значение у него красивое — защитница добра.

Позже, когда семья узнала, что у них будет еще один малыш, теперь уже мальчик, решили: брата Миранды тоже должны звать необычно.

— В Google мы открыли перечень имен разных национальностей, и я предложила мужу Дориан. Когда-то мне очень понравился фильм «Дориан Грей». Супруг сначала сказал: «Еще подумаю», я ответила: «Нет, нет, точно Дориан. Я прямо вижу». Он заулыбался: «Ну ладно», — описывает тот разговор Людмила. — Во время регистрации в ЗАГСе нам сказали, что это у них второй ребенок с таким именем. А потом мы случайно познакомились с бабушкой первого. У массажиста, к которой мы привели сына, внук оказался Дориан. Ему сейчас восемь. Она спросила, а как мы ласково называем своего ребенка, говорю: «Дарюша», а они своего Дарик, Дор.

Работников ЗАГСа имя Дориан не удивило. А вот когда сотрудницы, сидевшие в кабинете, услышали, что Людмила хочет назвать дочь Миранда, сразу же оторвались от компьютеров и перевели взгляд на молодую женщину.

— Наверное, хотели посмотреть здорова ли мама, — улыбается собеседница. — Моего мужа зовут Александр. Это имя есть во многих странах мира, поэтому и Миранда, и Дориан красиво сочетаются со своим отчеством.

Дедушки и бабушки к именам внуков отнеслись хорошо. Хотя маму Людмилы ситуация немного насторожила. Она переживала, что из-за таких имен детей могут обижать. Частично она оказалась права. Такое, не скрывает собеседница, случается, но только в интернете.

— Имена коверкают, но я стараюсь не обращать внимания. Наоборот, где-то могу даже ответить. Лишь однажды была ситуация, которая меня сильно задела. Во время родов Дарюша запутался в пуповине. Случилась гипоксия. Он лежал в реанимации. Позже у него выявили болезнь Гентингтона — это редкое генетическое заболевание, — вводит в курс дела Людмила. — У нас открыт благотворительный сбор ему на реабилитацию. Была ситуация, когда сбор никак не сдвигался с места, и один мужчина мне написал: «Если бы вашего сына звали Игорь или, например, Вася я бы перечислил всю нужную сумму. Но, так как его зовут Дориан, заморское имя, даже противно с такими общаться. Помогать не буду».

Слышать такое маме было тяжело, но деньги семья тогда собрала. Об именах, данных детям, родители ни разу не пожалели.

— Сейчас такое время, когда человек может жить в любой точке мира и всем будет все равно как его зовут. Такая свобода дает возможность выбирать красивые имена. А то, что кто-то отказывается это воспринимать, это его проблема, — рассуждает собеседница. — Меня, кстати, зовут Люда, и я за свою жизнь только с одной Людмилой столкнулась. Для меня мое имя тоже редкое.

По словам женщины, она даже не представляет, как могла бы звать дочь, если не Миранда.

— У нее взрывной характер. Чуть что, она ногой хлопнет — и «Я Миранда». А Дориан, наоборот, мягкий, добрый и пушистый, — улыбается мама. — В саду Дориана малыши зовут Доя. А дочь — Мирандой. Лишь мой племянник, который старше ее и какое-то время не выговаривал «р», плакал и говорил: «Зачем вы ее так назвали? Выбрали бы Оля», но потом он походил к логопеду и больше таких претензий не предъявляет.

«Все спрашивают: «А отчество Никитич?»»

Добрыне восемь месяцев. Когда его родители поняли, что ждут малыша, решили дать ребенку старинное имя. Узнав, что ждут мальчика, подумали: будет богатырь, и мама Светлана предложила: «Добрыня». Тем более папу зовут Никита. С отчеством сочетается. Правда, отцу сразу не очень понравилось.

— Как-то мы сидели с друзьями, и я говорю: «Хочу сына Добрыню Никитича», они посмеялись, а потом переспросили: «Ты не серьезно? Ты прикалываешься?» — вспоминает Светлана. — Ближе к родам они снова стали задавать вопрос про имя. Я отвечала: «Пока не знаю, есть два варианта». Второй был Тихон. Они такие: «Ну как? Мы уже привыкли к Добрыне».

Светлана еще сомневалась. После родов, когда врачи показали ей ребенка и спросили, как его зовут, мама и определилась — Добрыня.

— Он у нас такой волосатый родился, такой мужичок, — улыбается собеседница. — За девять месяцев муж тоже привык к этому имени, так что не отговаривал. К тому же я предложила ему, накинуть свои варианты, чтобы мы вместе их обсудили, но он что-то ничего не смог придумать. Да и родные, увидев фото ребенка, говорили: «Это Добрыня».

Светлана рассказывает, что сейчас, все, кто слышит, как зовут их малыша, тут же уточняют: «А отчество Никитич?» А мальчишка, продолжает мама, растет и полностью соответствуя своему имени.

— Когда выбирали между Добрыней и Тихоном, читали со свекровью значения этих имен, — вспоминает собеседница. — Добрыня — очень шебутной, чересчур активный, все раньше познает, не в меру развит. А Тихон он более степенный. Свекровь еще тогда предложила: «Давай Тихон». Но теперь точно понимаю, он у нас Добрыня. Когда в месяц были у невролога, врач сказала: «Он у вас гиперактивный. Нужно его тушить». Сейчас замечаю, что все ему нужно, все интересно.

«Мне очень понравилось его звучание, словно на пианино играют»

Аделине 1,3 года. Родители называют ее Делька, Делечка, Деся. А, если нужно быть построже, используют официальный вариант Аделина. Это необычное для Беларуси имя пришло в жизнь ее мамы Анастасии задолго до рождения малышки. Причем, случайно.

— Как-то, это было еще в 2016-м, я стояла в компании одногруппниц, и к нам подошли парни, чтобы познакомиться. Один из них спросил, как меня зовут, я ответила: «Аделина». Не знаю, откуда у меня взялось это имя, ведь я Анастасия, — улыбается собеседница. — Он спросил, как найти меня в соцсетях. Ответила: просто введи Аделина, и в тот день переименовала все свои странички. Папа воспринял это с непониманием: «Что это? Есть ли такое имя?» Я сказала: «Не знаю», но мне очень понравилось его звучание, словно на пианино играют — Аделина, Аделина.

С тех пор Анастасия влюбилась в необычное имя. Стала использоваться его не только в соцсетях, но и в Viber, и для регистрации в компьютерных играх. После свадьбы, когда они с мужем узнали, что впервые станут родителями, она была уверена: у них появится девочка Аделина. На первом УЗИ, догадку будущей мамы подтвердили, а на втором засомневались.

— Когда выяснилось, что мы ждем мальчика, у меня аж небольшая истерика случилась, — вспоминает Анастасия. — Не представляла, как мы его назовем. Открыла алфавит имен. Стала перебирать: кто-то в садике был, кто-то в школе. Имена ассоциировались с каким-то характерами. А потом дошла до Марка. Подумала, как красиво, и никаких аналогий. Дальше буквы М я уже не смотрела. Сын у нас Марк.

Узнав о второй беременности, Анастасия почувствовала, что снова будет мальчик. А вот муж был уверен: на этот раз у них малышка, и говорил жене: «Наша Аделинка».

— Когда подтвердили, что у нас точно девочка, позвонила своему папе, чтобы сообщить, а он: «У нас Аделина?», — вспоминает Анастасия. — Родные и знакомые давно привыкли к этому имени. Правда, моя мама говорила, что у нее оно ассоциируется с цыганкой. Я ей возражала, наоборот, оно такое светлое, сказочное, музыкальное. И под фамилию подходит, вот только с отчеством не очень сочетается. Оно у нас Ильинична — такое, что никакое имя не подойдет. Еще с первым ребенком муж говорил, как ни назови, все равно отчество все испортит. Так что, какая уже разница Мария Ильинична или Аделина Ильинична. И так, и так язык сломаешь.

Необычные ситуации с именем малышки случались ни раз. Однажды, когда Анастасия с дочкой ехали в автобусе, к ним подошла женщина и поинтересовалась, как зовут ребенка. Услышав, Аделина, она ответила: «О-о-о». Мама заулыбалась: «Тоже никогда не слышали о таком имени?»

— «Нет, почему же? — возразила она. — Я была за границей, там познакомилась с русскоязычной женщиной, она Аделина. Хорошая женщина», — пересказывает тот диалог Анастасия. — А прошлым летом мы с малышкой пошли на встречу мам, которую организовывали у нас в городе. Там был пикник. «Меня зовут Анастасия, а мою дочку Аделина», — представляюсь я, и тут ко мне повернулась девушка и говорит: «Я тоже Анастасия, и у меня дочка Аделина». С тех пор мы общаемся. Я у нее спрашивала, как они придумали так назвать ребенка. Она ответила, когда катались с мужем на машине, зазвучала песня про Аделину, и супруг сказал: «Назовем так дочку».

Позже Анастасия нашла эту песню на YouTube. Говорит, когда ее включает, малыша замирает и начинает подтанцовывать.

— Имя Аделина созвучно с Ангелиной. Мне кажется, пройдет время, и оно у нас станет популярным, — рассуждает собеседница. — В 2018-м, когда назвали сына Марк, это тоже было что-то редкое, а сейчас уже встречаю много маленьких Марков.

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