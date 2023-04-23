Литва успешно завершила тестовое отключение от российской энергосистемы 23.04.2023, 19:24

Электроснабжение страны велось за счет местных электростанций.

Впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети – тестирование длилось 10 часов, электроснабжение велось за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.

Об этом сообщает LRT.

Литва тестировала отключение от российской энергосистемы и изолированную эксплуатацию своей системы электроснабжения.

В субботу, 22 апреля, оператор литовской энергосети Litgrid впервые полностью прервал все соединения с российской электросетью в рамках подготовки синхронизации с Западной Европой. Испытания проводились с 11 до 21 часа.

Тем самым, электроэнергетическая система Литвы впервые в истории работала полностью автономно, заявили в компании. При этом потребители не заметили проведения тестов. В это время электричество в электросеть страны поставляли местные электростанции, а также продолжался импорт из Швеции и Польши.

«Литва с гордостью сообщает об успешном завершении 10-часового отключения нашей электросети от российской без каких-либо незапланированных отключений. Это открывает путь к полному и окончательному отключению в следующем году», – прокомментировал событие в воскресенье Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Литва, а также Латвия и Эстония стремятся уменьшить свою энергетическую зависимость от России, ища альтернативные источники поставок нефти, газа и электроэнергии. В мае 2022 года они полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

Хотя страны Балтии больше не импортируют российские энергоносители вроде газа и нефти после вторжения в Украину в прошлом году, они все еще полагаются на Россию в поддержании стабильности своей электроэнергетической системы.

И российская, и континентально-европейская системы работают на частоте 50 Гц, но в то время, как российская система управляется из Москвы, сети континентальной Европы децентрализованы, а это означает, что каждый национальный сетевой оператор отвечает за поддержание стабильности своей системы.

В прошлом году на фоне энергетического шантажа России в ЕС уже начали готовить планы на случай экстренного отключения Литвы, Латвии и Эстонии от российской сети.

Страны Балтии получат более 1 миллиарда евро инвестиций от ЕС, которые помогут им избавиться от зависимости от российской энергосети. Они должны осуществить этот переход одновременно. Тогда как Вильнюс говорит о готовности сделать это уже в 2024 году, Рига и Таллинн просят больше времени на подготовку к переходу.

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