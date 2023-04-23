закрыть
23 апреля 2023, воскресенье, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Литва успешно завершила тестовое отключение от российской энергосистемы

  • 23.04.2023, 19:24
Литва успешно завершила тестовое отключение от российской энергосистемы

Электроснабжение страны велось за счет местных электростанций.

Впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети – тестирование длилось 10 часов, электроснабжение велось за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.

Об этом сообщает LRT.

Литва тестировала отключение от российской энергосистемы и изолированную эксплуатацию своей системы электроснабжения.

В субботу, 22 апреля, оператор литовской энергосети Litgrid впервые полностью прервал все соединения с российской электросетью в рамках подготовки синхронизации с Западной Европой. Испытания проводились с 11 до 21 часа.

Тем самым, электроэнергетическая система Литвы впервые в истории работала полностью автономно, заявили в компании. При этом потребители не заметили проведения тестов. В это время электричество в электросеть страны поставляли местные электростанции, а также продолжался импорт из Швеции и Польши.

«Литва с гордостью сообщает об успешном завершении 10-часового отключения нашей электросети от российской без каких-либо незапланированных отключений. Это открывает путь к полному и окончательному отключению в следующем году», – прокомментировал событие в воскресенье Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Литва, а также Латвия и Эстония стремятся уменьшить свою энергетическую зависимость от России, ища альтернативные источники поставок нефти, газа и электроэнергии. В мае 2022 года они полностью прекратили импорт электроэнергии из РФ.

Хотя страны Балтии больше не импортируют российские энергоносители вроде газа и нефти после вторжения в Украину в прошлом году, они все еще полагаются на Россию в поддержании стабильности своей электроэнергетической системы.

И российская, и континентально-европейская системы работают на частоте 50 Гц, но в то время, как российская система управляется из Москвы, сети континентальной Европы децентрализованы, а это означает, что каждый национальный сетевой оператор отвечает за поддержание стабильности своей системы.

В прошлом году на фоне энергетического шантажа России в ЕС уже начали готовить планы на случай экстренного отключения Литвы, Латвии и Эстонии от российской сети.

Страны Балтии получат более 1 миллиарда евро инвестиций от ЕС, которые помогут им избавиться от зависимости от российской энергосети. Они должны осуществить этот переход одновременно. Тогда как Вильнюс говорит о готовности сделать это уже в 2024 году, Рига и Таллинн просят больше времени на подготовку к переходу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов