В Беларуси подорожает алкоголь 23.04.2023, 19:37

Цены поднимут существенно.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли скорректировало предельные минимальные цены на алкогольную продукцию с учетом роста ставок акцизов в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Постановлением внесены следующие изменения:

1) предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 92,67 рубля за декалитр безводного спирта (ранее 81,67 рубля);

2) предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, производимые и (или) реализуемые на территории Беларуси, установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40 процентов:

отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) — 6,83 рубля (ранее 5,79 рубля);

розничная цена (с НДС) — 9,04 рубля (ранее 7,66 рубля).

Напомним, ранее в Беларуси повысили минимальную цену на «вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии» — то есть чернила.

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