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Германия объяснила причину высылки российских «дипломатов»

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  • 23.04.2023, 19:52
  • 4,248
Германия объяснила причину высылки российских «дипломатов»

Берлин хочет сократить присутствие российской разведки.

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что приняли решение выслать российских дипломатов, чтобы сократить присутствие разведки.

Об этом сообщает n-tv.

«Фактически в течение последних нескольких недель Берлин ведет переговоры с российской стороной о количестве сотрудников в соответствующих дипломатических представительствах за рубежом с целью сокращения присутствия российских разведчиков в Германии», - сообщили в МИД.

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