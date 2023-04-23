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Белорусские гиревики придумали свою дисциплину, чтобы ставить «мировые рекорды»

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  • 23.04.2023, 20:04
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Белорусские гиревики придумали свою дисциплину, чтобы ставить «мировые рекорды»

Дисциплина называется «белорусский жим».

«Белорусский жим» презентовали только месяц назад, сейчас его создатели бьют рекорды в этой дисциплине, пишет «Наша Нiва».

19 марта госСМИ написали о новом виде гиревого спорта — «белорусский жим». Это одновременный подъем двух гирь лежа в течение 5 минут. И первые рекорды установили создатели дисциплины — Вячеслав Хоронеко (в категории 60+) и Виктор Мацур (в возрастной категории до 60 лет).

23 апреля «СБ. Беларусь сегодня» сообщила, что на турнире «Тигровый прорыв» были установлены «мировые рекорды» в белорусском жиме. Их установили те же самые Виктор Мацур и Вячеслав Хоронеко, которые и придумали упражнение.

Хоронеко утверждает, что белорусский жим официально признан «авторитетной международной федерацией пауэрлифтинга» — НАП. Но это национальная ассоциация пауэрлифтинга России, не имеющая никакого отношения к Международной федерации пауэрлифтинга.

Стоит отметить, что 19 марта «мировой рекорд» в экстремальном подъеме штанги на бицепс поставил Сергей Заславский. Историю этого многократно судимого человека, который выдавал себя за ветерана спецназа, (мы широко освещали https://charter97.org/ru/news/2023/4/14/544244/).

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