закрыть
23 апреля 2023, воскресенье, 21:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военные РФ подрались с «вагнеровцами»

6
  • 23.04.2023, 20:05
  • 7,322
Военные РФ подрались с «вагнеровцами»

Есть жертвы.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ устроили драку с представителями ЧВК «Вагнера» из-за того, что не смогли выяснить, кто виноват в неудачах на поле боя.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие ВС РФ и представители ЧВК «Вагнера» все чаще пытаются отыскать виновных в этом», - сообщили в штабе.

Так в ходе споров, российские оккупанты ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга.

«В результате, недавно, в населенном пункте Станица Луганска Луганской области произошла потасовка между военнослужащими ВС РФ и наемниками ЧВК «Вагнера», которая переросла в перестрелку», - заявили в Генштабе.

По их данным, в результате конфликта есть погибшие с обеих сторон.

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов