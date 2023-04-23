Военные РФ подрались с «вагнеровцами» 6 23.04.2023, 20:05

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Есть жертвы.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ устроили драку с представителями ЧВК «Вагнера» из-за того, что не смогли выяснить, кто виноват в неудачах на поле боя.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Не имея значительных достижений на поле боя, военнослужащие ВС РФ и представители ЧВК «Вагнера» все чаще пытаются отыскать виновных в этом», - сообщили в штабе.

Так в ходе споров, российские оккупанты ответственность за собственные тактические просчеты и допущенные потери перекладывают друг на друга.

«В результате, недавно, в населенном пункте Станица Луганска Луганской области произошла потасовка между военнослужащими ВС РФ и наемниками ЧВК «Вагнера», которая переросла в перестрелку», - заявили в Генштабе.

По их данным, в результате конфликта есть погибшие с обеих сторон.