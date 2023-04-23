Главнокомандующий Силами обороны Эстонии: Россия должна распасться на маленькие государства 1 23.04.2023, 20:22

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По его мнению, только распад России гарантирует прекращение войны.

Генерал Мартин Херем, главнокомандующий Силами обороны Эстонии, сказал, что война закончится только тогда, когда Россия распадется на маленькие государства.

Об этом он сказал в интервью программе ETV «Утро с Ану», сообщает Postimees.

«Одно дело – сколько ресурсов есть до Владивостока на разных складах, в городах и селах. Другое дело – стандарт того, что кто-то считает потерей, а кто-то воспринимает как потерю. Мне кажется, что Россия воспринимает потерю 500-600 солдат в день как признак силы», – заявил Херем.

«Мы можем потерять столько и завтра, а вы не можете, я могу, и я приду, и все равно возьму то, что мне принадлежит. Если стандарт такой, то украинцам будет очень трудно завершить [войну] до того, как последний оккупант будет уничтожен на их территории», – добавил он.

По его словам, россияне довели украинцев до того, что украинцы не могут остановиться до выхода к своим границам, а это означает, что они нанесут еще больший вред россиянам.

«Россияне внутренне также видят эти потери, и если вы – государство, потерпели поражение поражения от украинцев, которых они унижали в своих СМИ, то как вы поведете себя после этого. Вы снова где-то пойдете себя показывать, и в этом отношении я не вижу, чтобы этот конфликт закончился, пока Россия полностью не изменится», – пояснил Херем.

По его мнению, только распад России гарантирует прекращение войны.

«Это больше не должна быть Россия, это не должна быть большая и могущественная страна, которая считает, что имеет право делать все. Россия должна распасться на маленькие государства, которые не будут иметь так много власти и амбиций», – пояснил Херем.

Он добавил, что Эстония все больше и больше приближается к ситуации Израиля, где силы обороны всегда готовы к тому, что что-то может произойти.

«Не сегодня-завтра, но спокойнее от этого не становится. Я должен считаться с тем, что это может случиться. Я не знаю, кто может предсказать, насколько это вероятно, но военная мощь и исторический опыт показывает – мы должны быть готовы», – пояснил Херем.

Как сообщалось, министр обороны Эстонии Ханно Певкур утверждает, что самым большим препятствием для начала украинского контрнаступления остается дождливая погода, и до начала активных боевых действий пройдет не менее месяца.

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