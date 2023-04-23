На истфаке БГУ задержали двух студентов 23.04.2023, 20:30

2,130

Их наказали «сутками».

На истфаке БГУ задержали двух студентов. Забрали Даниила Каранкевича и Софию Гельфман. Вот что могло быть причиной.

По информации правозащитного центра «Весна», София Гельфман была задержана еще 18 апреля, а 20-го ее наказали 10 сутками административного ареста. Что стало поводом для ее заключения, неизвестно.

О задержании 18 апреля Даниила Каранкевича правозащитники узнали из видео силовиков. Парень говорит, что якобы участвовал в протестах в 2020 году и был зарегистрирован в плане «Перамога». А недавно решил проверить, есть ли на него компрометирующая информация в фейковом чат-боте «Байпол». За это его и арестовали.

По словам Свободного профсоюза БГУ, истфак — лидер среди факультетов Беларуси по количеству задержанных студентов и заведенных на них уголовных и административных дел.

В университете преследуют не только студентов, но и преподавателей. 4 апреля стало известно о задержании кандидата наук и доцента БГУ Оксаны Уланович. Ее обвиняют в том, что она якобы писала в чат-бот «Беларуси головного мозга».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».