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Белорус забил во второй подряд игре футбольного чемпионата Польши

  • 23.04.2023, 20:41
Белорус забил во второй подряд игре футбольного чемпионата Польши

Теперь он второй бомбардир «Короны».

Белорусский форвард Евгений Шикавка отличился дважды, но его голы не принесли победы команд, передает «Белсат».

30-летний белорус Евгений Шикавка выступает в Польше за «Корону» из города Кельце уже второй сезон. В первом сезоне он забил только раз, а сейчас на счету Евгения шесть точных ударов и он второй бомбардир «Короны». Больше – десять раз – отличился только Якуб Луковский.

24 апреля «Корона»принимала «Заглэмбе» из Люблина и Шикавка дважды отличился еще в первом тайме. Однако его клуб победу не удержал, ничья – 2:2. В прошлом туре точный удар Шикавки на последней минуте принес «Короне» победу над «Ягеллонией» из Белостока.

«Корона Кельце» сейчас – после 29 игр – занимает 12-е место в «Экстракласе» из 18-ти, высшего дивизиона польского чемпионата.

Во время протестов-2020 Шикавка поддержал белорусский народ, хотя тогда он выступал в минском «Динамо». Голы он отмечал знаком победа и отказался подписать провластное письмо. Это стоило ему работы: несмотря на то, что Евгений был одним из лучших бомбардиров «Динамо», с ним был расторгнут контракт. Шикавка на короткий период перебрался в Казахстан, за «Шахтер» из Караганды он провел пять матчей, после чего оказался в Польше.

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