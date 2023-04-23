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За один день умерли два депутата Госдумы РФ

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  • 23.04.2023, 20:48
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За один день умерли два депутата Госдумы РФ

Оба представляли «Единую Россию».

В воскресенье, 23 апреля, стало известно о смерти двух депутатов Государственной думы. Оба представляли «Единую Россию».

Утром в воскресенье появилось сообщение о кончине депутата из Липецкой области Николая Борцова. О смерти 77-летнего Борцова сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов. Причины смерти не называются.

Борцов был депутатом почти 20 лет, работал в пяти созывах Думы. Он входил в список богатейших россиян по версии Forbes и рейтинг 100 государственных служащих с самыми высокими доходами. Борцов также — как и подавляющее большинство депутатов Думы — находился под санкциями США и других западных стран в связи с российским вторжением в Украину.

Во второй половине дня стало известно о смерти ещё одного депутата Госдумы — Джашарбека Узденова. Он представлял Карачаево-Черкесию, был депутатом с сентября 2021 года. Ему было 56 лет. О его смерти «после тяжелой и продолжительной болезни» сообщил глава фракции «Единой России» в Думе Владимир Васильев.

Нынешний восьмой созыв Госдумы приступил к работе в декабре 2021 года. До сегодняшнего дня из его состава умерли двое депутатов, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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