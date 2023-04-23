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Экс-депутат парламента Швеции вступила в ряды ВСУ

  • 23.04.2023, 21:15
Экс-депутат парламента Швеции вступила в ряды ВСУ

Кэролин Норденгрип работает инструктором для новобранцев.

Бывший депутат шведского парламента Кэролин Норденгрип от партии «Шведские демократы» подписала контракт и вступила в ряды ВСУ. Об этом она сообщила в опубликованном 23 апреля интервью «Радіо Свобода».

Норденгрип была депутатом Риксдага с 2018-го по 2022 год, всего карьере в политике отдала 15 лет. Согласно подписанному с ВСУ контракту она будет служить в 47-й отдельной механизированной бригаде «Магура» и проходит подготовку перед отправкой на передовую.

Кардинально изменить жизнь политик решила после увиденного в новостях из деоккупированных Ирпеня и Бучи.

«Для меня все началось еще в Риксдаге, на встрече, буквально на 2-й день после начала полномасштабной войны. Ваш посол был в Швеции и рассказывал нам, какая ситуация в Украине. И я так хорошо помню момент, когда опустила глаза, посмотрела на свой недешевый костюм и подумала: что я здесь делаю? Я же военная! И буквально через неделю я уже была в Украине», – говорит шведка.

В марте прошлого года она провела в Украине 6 недель, в частности в Киевской области, а затем, как говорит, из-за работы в шведском парламенте, вынуждена была вернуться домой. Однако мысли о службе в ВСУ ее не покидали.

Экс-депутат прошла проверки и отбор в ряды украинского войска, и уже работает инструктором для новобранцев в 47 ОМБр.

«В этой бригаде служит еще один швед... Я приехала к ним, прошла испытательный период, и через несколько месяцев они сказали, что довольны моей работой и хотят оставить меня тренером учебного подразделения. И мне очень нравится работать с ними, это отличная бригада. Я в пехоте. Так что я стрелок. Этим я занималась и в шведской армии», – рассказала военнослужащая.

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