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В Казахстане вводят четырехдневную рабочую неделю

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  • 23.04.2023, 21:28
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В Казахстане вводят четырехдневную рабочую неделю

Уже с июля этого года.

В Казахстане вводят четырехдневную рабочую неделю с июля 2023 года. В Трудовом кодексе Казахстана с 1 июля появится норма о возможности установки работодателем четырехдневной рабочей недели. Данные поправки одобрил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В сообщении сказано, что по соглашению сторон в трудовом договоре допускается установление четырехдневной рабочей недели. Однако отмечается, что с правом чередования с пятидневной или же шестидневной рабочей неделей.

Кроме того, на отдельных производствах в случае необходимости могут быть установлены и четырехдневная, и пятидневная рабочие недели одновременно, но в различные недели. В том случае, если рабочая неделя шестидневная, пятидневная или же четырехдневная, то общим выходным днем считается воскресенье. Что касается второго и третьего выходного дня, если рабочая неделя четырехдневная или пятидневная, то он устанавливается согласно коллективному договору или же правилам трудового распорядка.

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