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Под Минском продают базу отдыха на 200 человек

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  • 23.04.2023, 21:57
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Под Минском продают базу отдыха на 200 человек

За 7 миллионов рублей.

Под Минском в поселке Городок (около 55 километров от столицы) продают базу отдыха «Лидия» за 7 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте аукционной площадки «Белреализация».

Отмечается, что площадь территории составляет 4,44 гектара, где расположено 16 зданий. Это три гостиничных комплекса, фитнес-центр, кафе, ресторан, а также русская и финская бани. Кроме того, туристический комплекс имеет охраняемую стоянку, волейбольную площадку. Также есть детский игровой городок и собственная скважина с артезианской водой.

В сообщении говорится, что комплекс находится в сосновом бору, рядом есть озеро. База отдыха работает с 2008 года и может одновременно принять до 200 человек. Проведение аукциона запланировано на 3 мая 2023 года. Начальная цена комплекса составляет 7 миллионов рублей.

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