Дивизион ПРО Patriot уже на боевом дежурстве в Украине 23.04.2023, 22:22

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Новые на подходе.

Первый дивизион ЗРК ПРО Patriot уже ведет боевое дежурство, остальные на подходе и скоро будут в Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Игнат сообщил, что один из дивизионов Patriot несколько дней назад заступил на боевое дежурство, а остальные уже на пути к назначенным для них позициям.

По его словам, Patriot способен сбивать, например, ракеты С-300, которыми россияне обстреливают украинские города, однако это будет не слишком осмысленно, так как у россиян их много и они могут запускать их просто для того, чтобы истощать ресурсы ПВО Украины.

Поэтому, считает Игнат, «рациональнее уничтожать их на земле».

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