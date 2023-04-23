Дивизион ПРО Patriot уже на боевом дежурстве в Украине
- 23.04.2023, 22:22
- 1,018
Новые на подходе.
Первый дивизион ЗРК ПРО Patriot уже ведет боевое дежурство, остальные на подходе и скоро будут в Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
Игнат сообщил, что один из дивизионов Patriot несколько дней назад заступил на боевое дежурство, а остальные уже на пути к назначенным для них позициям.
По его словам, Patriot способен сбивать, например, ракеты С-300, которыми россияне обстреливают украинские города, однако это будет не слишком осмысленно, так как у россиян их много и они могут запускать их просто для того, чтобы истощать ресурсы ПВО Украины.
Поэтому, считает Игнат, «рациональнее уничтожать их на земле».