Зеленский анонсировал важные международные события 23.04.2023, 22:37

Видео.

Украинские власти ведут подготовку нескольких важных международных событий. Это поможет увеличить количество вооружения для военных.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении в воскресенье, 23 апреля.

«Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше крепости, а нашим воинам — больше оружия. Почти каждый день — соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи для нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи. И я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе», - сказал президент.

По его словам, в абсолютном большинстве случаев это невидимая в целом работа, требующая тщательной подготовки.

«Результат базируется на подготовке. Спасибо каждому и каждому, кто готовит результаты для Украины! Офис, правительство, наши дипломатические представительства — спасибо всем, кто привлечен», - подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».