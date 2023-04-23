Эрдоган показал первый турецкий танк Altay 23.04.2023, 23:17

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И анонсировал серийное производство.

Сегодня, 23 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал новый турецкий танк Altay и анонсировал его серийное производство.

Об этом сообщает Anadolu.

Сегодня турецкий президент принял участие в Программе поставки нового турецкого танка Altay в Вооруженные силы Турции (TAF) для испытаний.

«Мы успешно изготовили большое количество транспортных средств, от тактических колесных бронированных машин до противоминных машин. Мы также проводим модернизацию систем вооружения в наших автомобилях, электронных систем, зенитных. Мы также производим танковые боеприпасы, оборудование и оборудование... Мы стремимся увенчать наш прорыв в оборонной промышленности новым танком Altay», - сказал он.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Yeni Altay Tankının Testler için TSK’ya Teslimi Programı’na katıldı. pic.twitter.com/61sbht1Mmy — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 23, 2023

По словам Эрдогана, новый танк Altay имеет совсем другие и лучшие возможности, чем прототип, который впервые был представлен 10 лет назад.

«Как только наша армия завершит испытания, мы начнем массовое производство наших танков», - заявил глава Турции.

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