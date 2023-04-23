закрыть
24 апреля 2023, понедельник, 0:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эрдоган показал первый турецкий танк Altay

  • 23.04.2023, 23:17
  • 4,898
Эрдоган показал первый турецкий танк Altay

И анонсировал серийное производство.

Сегодня, 23 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган показал новый турецкий танк Altay и анонсировал его серийное производство.

Об этом сообщает Anadolu.

Сегодня турецкий президент принял участие в Программе поставки нового турецкого танка Altay в Вооруженные силы Турции (TAF) для испытаний.

«Мы успешно изготовили большое количество транспортных средств, от тактических колесных бронированных машин до противоминных машин. Мы также проводим модернизацию систем вооружения в наших автомобилях, электронных систем, зенитных. Мы также производим танковые боеприпасы, оборудование и оборудование... Мы стремимся увенчать наш прорыв в оборонной промышленности новым танком Altay», - сказал он.

По словам Эрдогана, новый танк Altay имеет совсем другие и лучшие возможности, чем прототип, который впервые был представлен 10 лет назад.

«Как только наша армия завершит испытания, мы начнем массовое производство наших танков», - заявил глава Турции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов