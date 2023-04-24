Сырский о ситуации в Бахмуте: Бьем врага неожиданно для него
- 24.04.2023, 1:29
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины съездил на линию столкновения.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский проехал по всей линии столкновения и побывал в частях, которые держат бахмутский фронт.
Об этом 23 апреля он сообщил в Telegram.
Там вместе с командирами и воинами велась работа над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролем ситуации непосредственно на местах.
«Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи. Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал», – написал Сырский.