закрыть
24 апреля 2023, понедельник, 1:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сырский о ситуации в Бахмуте: Бьем врага неожиданно для него

  • 24.04.2023, 1:29
Сырский о ситуации в Бахмуте: Бьем врага неожиданно для него

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины съездил на линию столкновения.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский проехал по всей линии столкновения и побывал в частях, которые держат бахмутский фронт.

Об этом 23 апреля он сообщил в Telegram.

Там вместе с командирами и воинами велась работа над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролем ситуации непосредственно на местах.

«Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи. Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал», – написал Сырский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Сообщество свободных мухоморов
Сообщество свободных мухоморов Владимир Халип
Магазин типа сортир
Магазин типа сортир Ирина Халип
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас
Белорусским политзаключенным нужна помощь прямо сейчас Наталья Радина
Путин подарил икону с плохой историей
Путин подарил икону с плохой историей Юрий Бутусов