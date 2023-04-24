Сырский о ситуации в Бахмуте: Бьем врага неожиданно для него 24.04.2023, 1:29

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины съездил на линию столкновения.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский проехал по всей линии столкновения и побывал в частях, которые держат бахмутский фронт.

Об этом 23 апреля он сообщил в Telegram.

Там вместе с командирами и воинами велась работа над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролем ситуации непосредственно на местах.

«Мы бьем врага, часто неожиданно для него, и продолжаем удерживать стратегические рубежи. Россияне несут большие потери, мы уничтожаем их кадровый и наступательный потенциал», – написал Сырский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».