В ЕС отреагировали на скандальное заявление посла Китая о суверенитете стран бывшего СССР 24.04.2023, 2:16

Боррель назвал его неприемлемым.

В Европейском союзе назвали неприемлемыми слова посла Китая во Франции Лу Шайе, который поставил под сомнение суверенитет стран бывшего Советского Союза.

Соответствующее заявление обнародовал в микроблоге Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он отметил, что Европейский Союз может лишь предположить, что заявления китайского посла не отражают официальной политики КНР.

«Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, которые ставят под сомнение суверенитет стран, которые стали независимыми с распадом Советского Союза 1991 года. ЕС может лишь предположить, что эти заявления не отражают официальной политики Китая», - написал Боррель.

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