Игнат об израильской системе оповещения: Существенно поможет Украине
- 24.04.2023, 5:02
Израиль планирует опробовать систему в Киеве в следующем месяце.
Израильская система раннего оповещения о воздушной тревоге существенно поможет Украине.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
«Система раннего оповещения сейчас необходима. Критически важно знать, когда произошел пуск для того, чтобы оперативно среагировать и запустить системы ПВО. Если существует угроза, то системы раннего обнаружения могут быстро предоставить такую информацию», - подчеркнул Игнат.
Он отметил, что новая система оповещения может существенно помочь Украине на разных участках.
«Вы видели, что произошло в Запорожье, когда именно из РСЗО попали в жилой дом. Снаряд летит в считанные минуты. Когда вовремя нет информации о таком применении, нет времени спрятаться», - подчеркнул спикер.
Напомним, Израиль планирует опробовать систему предупреждения о воздушных тревогах в Киеве в следующем месяце.