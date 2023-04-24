Игнат об израильской системе оповещения: Существенно поможет Украине 24.04.2023, 5:02

Израиль планирует опробовать систему в Киеве в следующем месяце.

Израильская система раннего оповещения о воздушной тревоге существенно поможет Украине.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

«Система раннего оповещения сейчас необходима. Критически важно знать, когда произошел пуск для того, чтобы оперативно среагировать и запустить системы ПВО. Если существует угроза, то системы раннего обнаружения могут быстро предоставить такую информацию», - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что новая система оповещения может существенно помочь Украине на разных участках.

«Вы видели, что произошло в Запорожье, когда именно из РСЗО попали в жилой дом. Снаряд летит в считанные минуты. Когда вовремя нет информации о таком применении, нет времени спрятаться», - подчеркнул спикер.

Напомним, Израиль планирует опробовать систему предупреждения о воздушных тревогах в Киеве в следующем месяце.

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