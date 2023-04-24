Ставка, которая была бита 24.04.2023, 7:38

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«Зерновое» оружие доживает свои последние дни.

Telegram-канал «Ник и Майк» узнал некоторые детали, раскрывающие подоплеку зернового шантажа двух диктаторов. Истоки веры в «зерновое оружие» стоит искать в 2010 году, хотя можно и глубже копнуть вплоть до раннего средневековья.

Если вкратце и не углубляться в историю, то человечество сравнительно недавно начало обеспечивать себя достаточным количеством зерна благодаря повышению урожайности и механизации труда. Страны Африки до сих пор зависят от импорта, чтобы иметь возможность приготовить достаточно хлеба, в противном случае им грозит самый настоящий голод, о котором в Европе прочно забыли только в послевоенное время.

Коммунистическое решение «отнять и поделить» - как раз порождение хрупкого баланса между количеством производимых зерновых и хлеба и недовольством занятого трудным сельскохозяйственным трудом крестьянства.

Так вот вернемся в 2010 год. Что же произошло?

Как обычно, следствие коррупции, безалаберности и надежды на тот самый «авось». Россия объята пожарами из-за неожиданно «наступившего лета». В той же Москве в отставку в итоге ушел непотопляемый доселе Лужков. Следствием пожаров стало беспрецедентное решение российского правительства - на 5 месяцев наложен запрет на экспорт зерновых. А именно российское зерно составляло основу импорта в Северную Африку.

Зерновой рынок отреагировал ростом цен, которые серьезно ударили по экономике целого ряда стран Северной Африки. В итоге именно ситуация на рынке зерновых стала одной из причин начала той самой арабской весны и массовой миграции в страны Европы.

Получилось почти случайно (коррупция и разгильдяйство - закономерность), но решили повторить в 2022-м уже целенаправленно, когда война пошла по плану за русским военным кораблем.

Но, как обычно, мир «немного» изменился. Оказалось, что «энергетическое» оружие Кремля скукожилось. Вторая армия в мире - оказалось таковой, но только по меркам мира третьего. «Миграционное» оружие не выстрелило в 2021-м, разбившись о «транзитный» ультиматум.

Вот и «зерновое» оружие доживает свои последние дни. Хотя Кремль всячески пробует сместить баланс в сторону угрозы кризиса в странах Африки, безответственное поведение в зерновой сделке скорее всего в итоге приведет к частичной потере рынка шантажистами. Аргументы у гопников заканчиваются, мир меняется.

И последствия политики окурка бункерного и синегуба синепалого будут более глубокими, чем просто победа Украины. Победить должна еще и цивилизация, которая должна создать более современный механизм предотвращения появления безумных диктаторов, ставящих под угрозу глобальную безопасность из-за желания усидеть на троне.

Возможно, ядерный шантаж станет последним аргументом для осознания такой необходимости.

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