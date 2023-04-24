ISW рассказал, что россияне предпримут в Бахмуте 24.04.2023, 7:43

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Пригожин и Минобороны РФ пошли на сделку.

Российское военное руководство ставит задачу завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления, если это возможно.

Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что наемники «Вагнера» продолжают нести большие потери, но в надежде захватить город, для поддержания наступления минобороны РФ задействовало соединения ВДВ, чтобы позволить «Вагнеру» полностью сосредоточиться на городских боях.

«Главарь «Вагнера» Евгений Пригожин передал северный и юго-западный фланги Минобороны РФ и подтвердил, что соединения ВДВ таким образом поддерживают главные усилия «Вагнера» в Бахмуте», - говорится в сводке.

Эксперты добавили, что поддержка ВДВ в этом районе, вероятно, позволит «вагнеровцам» добиться большего успеха в городе и может убедить украинские силы отступить. «Подразделения ВДВ под Бахмутом, вероятно, более удалены от прямых, очень истощающих городских боев, чем части «Вагнера», и, таким образом выйдут из боев за Бахмут в значительно лучшей форме, чем наемники ЧВК», - отметили аналитики.

В ISW подчеркнули, что заявление о совместной работе «Вагнера» и российских ВДВ вокруг Бахмута предполагает, что военное руководство стремится сотрудничать с Пригожиным, несмотря на ранее растущие трения, чтобы ускорить захват Бахмута. «О явном желании минобороны РФ уменьшить трения с «Вагнером» из-за Бахмута также свидетельствует очевидное повторное назначение бывшего командующего ВДВ и связанного с «Вагнером» генерал-полковника Михаила Теплинского на неуказанную, но «крупную» роль в Украине», - пояснили ситуацию в Институте.

Там добавили, что российское военное руководство выдало наемникам в Бахмуте танки Т-90, что говорит о намерении ускорить захват города.

Кроме того, как указали в ISW, некоторые нерегулярные российские формирования также действуют под Бахмутом, хотя они более ограничены в возможностях, чем «Вагнер». В частност, в Институте отметили, что под Бахмутом замечен добровольческий отряд «Листан», входящий в состав соединения «Донской казак».

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