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«Меня смутило, что был только один водитель»

  • 24.04.2023, 7:48
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«Меня смутило, что был только один водитель»

Подробности ДТП с автобусом Ecolines, который ехал из Вильнюса в Минск.

В ночь с субботы на воскресенье автобус Ecolines, который ехал из Вильнюса в Минск, попал в аварию. По словам одного из пассажиров, случилось это недалеко от Воложина. В какой-то момент, говорит мужчина, автобус стал петлять влево, потом — вправо. Люди закричали и вскоре транспорт перевернулся. Подробности ДТП он рассказал «Зеркалу».

По словам Алексея, автобус выехал из Вильнюса в 20.55. Часть пассажиров сели на вокзале, вторая половина — в аэропорту. Когда салон заполнился, они тронулись в сторону границы.

— Меня смутило, что был только один водитель. До этого, когда я ездил в Варшаву, их всегда работало двое, — делится наблюдениями мужчина, но, говорит, что вопросов по этому поводу самому водителю не задавал.

Примерно в 2.40, продолжает собеседник, автобус прошел границу и направился в сторону Минска. Где-то в районе Ошмян, Алексей задремал.

— В какой-то момент я почувствовал, что автобус запетлял. Сначала влево, потом вправо. На сидениях стало шатать, люди закричали — и вскоре мы упали, — вспоминает собеседник. — Я сидел слева у окна. Из-за того, что мы упали на правую сторону, я оказался наверху — над другими пассажирами, находившимися со мной в одном ряду. К тому же я среагировал на падение и вовремя схватился за сидение. Со мной все было в порядке.

Встав, Алексей помог подняться человеку, сидевшему рядом. Затем они помогали другим людям.

— Стекла были выбиты, все в земле, но никакой паники не было. Кто-то предложил выбить люк, сказали — это единственный выход. Мужчины, стоявшие рядом с ним, принялись за дело, — описывает происходящее Алексей. — Как они это делали, я не видел. У многих пассажиров, которые сидели справа, были травмы от стекла. Мы светили фонариками, чтобы они смогли убрать стекло из рук. Сильных порезов я не видел. Только у мужчины, который сидел где-то впереди и, видимо, ударился о лобовое стекло, лицо было в крови. Он не паниковал, подождал, пока другим окажут помощь.

По наблюдениям Алексея, почти все до приезда МЧС вышли из автобуса через люк. Заняло это минут 15. Спасателей, говорит он, вызывали и сами пассажиры, и проезжающие мимо водители.

— Из того, что я видел, МЧС и сотрудники скорой извлекли из салона одну женщину, сидевшую где-то вначале. Ее забирали на носилках. Она была в сознании и даже успела кому-то объяснить, как забрать ее чемодан. Наверное, спасатели просто переживали, чтобы не было перелома. Слышал, помощь нужна была еще кому-то, но не видел, кому, — продолжает мужчина. — Скорая, по-моему, приехала минут через 20. Но не скажу, что многие обращались к медикам. Пока мы их ждали, остановилось три-четыре машины. Водители дали людям аптечки, и пассажиры обрабатывали раны. Хотя, знаю, что несколько человек забрали в Воложинскую больницу.

Травм или царапин у водителя Алексей не заметил. Предполагает, что мужчина был пристегнут.

— Он говорил, что зацепил обочину — и его унесло в занос, — продолжает собеседник. — Про то, что он уснул, как пишут в новостях, не рассказывал.

Водитель сообщил пассажирам, что вызвал автобус, который отвезет их в город. В это время пассажиров с детьми стали забирать проезжающие мимо автомобили. Детей Алексей заметил человек шесть. Говорит, их трясло — то ли от холода, то ли от стресса.

— Прошел примерно час, но никакого транспорта от Ecolines не было. Приехали ГАИ. Сотрудники сказали, что недавно была похожая авария, людям пришлось ждать новый автобус около шести часов. И предложили искать другие пути, как добраться до Минска, — описывает тот разговор собеседник. — Тогда пассажиры попросили, чтобы инспекторы помогли нам останавливать проезжающие машины. Сотрудники согласились. Несмотря на раннее время (ДТП произошло около 3.30. — Прим. Ред.), поток легковых машин был постоянный.

Из того, что знает Алексей от других пассажиров, часа через два все, кто хотел уехать в Минск, уехали.

— Говорили, что сотрудник Ecolines приехал на место часа через два, но без автобуса. На «Онлайнере» читал, что автобус забирал людей из Воложинской больницы, — рассказывает мужчина.

В воскресенье Алексею пришла SMS от перевозчина. В ней сообщалось, что компенсация за билет будет осуществляться 26 апреля. По остальным вопросам мужчине предложили написать на почту.

Свое состояние после ДТП Алексей описывает так:

— Физически чувствую себя нормально. Психологически тоже, стараюсь оставаться на позитиве, но в ночное время скорее всего больше автобусом не поеду. Я раньше ночью никогда не ездил, старался только днем. Вообще, очень повезло, что все обошлось без сильных травм и погибших.

Напомним, по предварительной информации, водитель «Неоплана» уснул за рулем, не справился с управлением и съехал в кювет. В автобусе находилось вместе с водителем 45 человек. Пострадали 2 пассажира — 26-летний белорус и гражданка Германии. По факту ДТП проводится проверка.

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