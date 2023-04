Плечом к плечу Андрей Пионтковский

24.04.2023, 8:31

2,276

Андрей Пионтковский

Недофюрера недоимперии пристрелят свои же подельники.

На стриме «24 канала» мне задали страшный вопрос.

Скажите, пожалуйста, Ваше мнение: если в Украине будет недостаточно воинов для продолжения защиты Украины, решатся ли партнеры прислать своих солдат для помощи ЗСУ? Спасибо.

Я ответил, что наши партнеры предоставят нам (лучше, конечно, если бы уже предоставили) все необходимое для успеха весеннего наступления ВСУ. Крымский мост и другие военные объекты захватчиков на полуострове Крым будут уничтожены ударами ракет ATACMS. После чего недофюрера недоимперии пристрелят как шелудивого пса свои же подельники.

Если же все-таки предположить, что дойдет до затяжной войны, то уверен, что рядом с нами встанут солдаты как минимум 6 стран НАТО: Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Великобритании.

Для Балтийских стран, так же как и для нас, это будет вопросом жизни или смерти нации.

А Велика Британiя – единственная оставшаяся в мире Великая Держава. И для британцев Украина 2023, сражающаяся сегодня один на один с Путиным, это Англия 1940, сражавшая один на один с Гитлером, THEIR FINEST HOUR. А риторика Зеленского рифмуется в их сознании с великими словами Черчилля:

...we shall defend our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall never surrender...

...мы отстоим наш остров, чего бы это не стоило. Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться на вражеских плацдармах, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться в холмах; мы никогда не сдадимся...

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

