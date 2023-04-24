Падение доллара в Беларуси отменяется 24.04.2023, 8:36

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На закончившейся неделе ситуация на внешних валютных рынках вновь кардинально изменилась.

Если неделей ранее мы констатировали снижение доллара к другим валютам, то на этот раз доллар укрепился и к евро, и к юаню, и к российскому рублю. Myfin.by разбирался в итогах недели на валютном рынке вместе с финансовым аналитиком Вадимом Иосубом.

Впрочем, каких-то особых позитивных новостей для доллара не было. Скорее можно говорить, что предыдущие, негативные для доллара новости уже своё отыграли, уже «в цене». Речь идет об ожиданиях рынка, что после очередного повышение ставки в мае на 0,25% ФРС возьмет паузу, а в сентябре и вовсе может перейти к её снижению. Получается, эту информацию рынок уже «переварил» в виде недавнего снижения доллара. И в отсутствии нового негатива доллар продемонстрировал небольшую техническую восходящую коррекцию после длящегося с середины марта снижения.

В целом, поток новостей за неделю для доллара был достаточной нейтральным. В среду была опубликована так называемая «Бежевая книга» – отчет, публикуемый ФРС восемь раз в год. Каждый выпуск книги – резюме отчетов двенадцати федеральных резервных банков США о текущих экономических условиях. Из публикации следует, что экономическая активность за последние недели в целом не изменилась. Несколько округов сообщили об умеренном замедлении темпов роста занятости. Рынок труда становится менее напряженным, так как в некоторых округах отмечается увеличение предложения рабочей силы. В большинстве округов общий уровень цен вырос умеренными темпами, а темп роста цен замедлился.

Сейчас рынки оценивают 85% вероятность повышения ставки на 0,25% в мае, после чего американский регулятор может взять паузу. Для рынка акций США такая пауза – это хорошая возможность на горизонте 3-12 месяцев. Анализ шести циклов повышения ставки за последние 40 лет показывает, что индекс S&P500 растёт на горизонте от 3 до 30 месяцев после паузы, и на горизонте 3-12 месяцев этот темп роста выше, чем среднестатистический годовой рост рынка.

Впрочем, в самой ФРС полного консенсуса по поводу паузы пока нет. В частности, Джеймс Буллард, директор Федерального резервного банка Сент-Луиса полагает, что опасения по поводу рецессии ошибочны и необходимо повысить ставку до ограничительного уровня 5,50–5,75%. А Джон Вильямс, глава ФРБ Нью-Йорка считает, что потребуется еще 2 года, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%.

На таком информационном фоне евро, после пяти недель роста, снизился к доллару с 1,1060 до 1,0960 (-0,9%). К российскому рублю доллар вырос с 81,4 до 81,7 (+0,4%) после снижения неделей ранее. К юаню доллар подорожал с 6,84 до 6,90 (+0,7%) после снижения неделей ранее. Индекс доллара DXY в результате отскочил от своих годовых минимумов.

Эта внешняя динамика не могла не отразиться на внутреннем валютном рынке. По итогам недели к белорусскому рублю подорожал лишь доллар, да и то весьма скромно, а остальные отслеживаемые валюты подешевели.

За прошедшую неделю доллар вырос к белорусскому рублю с 2,9356 до 2,9421 (+0,22%) после снижения неделей ранее. Сильнее прочих в процентном выражении, после семи недель роста, подешевел евро, с 3,2471 до 3,2251 (-0,68%). За ним по темпам падения следует юань, который упал с 4,2887 до 4,2663 за 10 юаней (-0,52%), он дешевеет вторую неделю. Меньше других подешевела российская валюта. После роста неделей ранее она снизилась с 3,6082 до 3,6018 за 100 российских (-0,18%), обновив минимум с начала года.

Падение юаня и российского рубля на этот раз «перевесило» в составе корзины рост доллара. В итоге корзина подешевела на 0,09%. Национальная валюта укрепляется к корзине вторую неделю подряд.

На фоне коррекции нефтяных цен можно ожидать сохранение курса российского рубля по отношению к доллару вблизи текущих уровней. Как следствие, не будет заметной динамики российской валюты и по отношению к белорусскому рублю. При таком сценарии, через неделю российский рубль по отношению к белорусскому может остаться вблизи отметки 3,60 за 100 российских.

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