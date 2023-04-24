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«Пропаганда минского «Лу» набрала в рот воды»

  • 24.04.2023, 8:43
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«Пропаганда минского «Лу» набрала в рот воды»
Александр Фридман

Политолог прокомментировал реакцию на заявление китайского посла.

Посол Китая во Франции Лу Шае отметился рядом скандальных заявлений о статусе Крыма («был изначально российским») и постсоветских стран («не имеют действующего статуса в международном праве»), пишет в своем Telegram-канале политолог Александр Фридман.

Страны Балтии и Украина ожидаемо резко раскритиковали Лу (известного, к слову, ястреба и провокатора в китайской дипломатии), пропаганда минского «Лу» набрала в рот воды, а вот российской стороне слова посла пришлись по вкусу. Там не стали зрить в корень.

И это странно…. Россия не является постсоветской страной? Если статус постсоветской Литвы можно поставить под вопрос, то почему нельзя поступить аналогичным образом с постсоветской РФ, зависимость которой от Пекина растет с каждым днем? А если уж и покушаться на «российский суверенитет», то почему бы не сразу вместе с «изначально российским» Крымом?

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