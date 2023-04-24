Буданов: Украина подходит к знаковой битве 24.04.2023, 8:57

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Кирилл Буданов

Контрнаступление ВСУ может вернуть достаточные объемы территории.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что во время контрнаступления Украина сможет вернуть «достаточные объемы» оккупированных Россией территорий.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По словам Буданова, ситуация на данный момент и темпы поставок оружия от Запада оставляют его оценку неизменной: весной Украина приближается к «знаковой битве для новейшей истории».

Он заявил, что все готовятся к наступлению, а его начало и результат можно будет увидеть через некоторое время.

«Я думаю, что достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем во время этой операции. На каких направлениях, что именно и как — от этого я воздержусь, извините», — сказал Буданов.

Глава ГУР говорит, что обсуждение контрнаступления в СМИ и обществе «в определенной степени усложняет» процесс, но имеет и обратный эффект, влияя на врага. Он объясняет: россияне наблюдают за сообщениями о неминуемом наступлении и «боятся».

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