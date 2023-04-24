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В Казахстане введут четырехдневную рабочую неделю

  • 24.04.2023, 9:01
В Казахстане введут четырехдневную рабочую неделю

Поправки в Трудовой кодекс начнут действовать с 1 июля 2023 года.

В Трудовой кодекс Казахстана внесли изменения: теперь там официально закреплена четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает агентство «Казинформ».

Ранее в Казахстане предусматривалась пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а еще она могла быть неполной (в таком случае продолжительность определяется по соглашению сторон). Но так как периодически у производств стала возникать необходимость в четырехдневной рабочей неделе, Трудовой кодекс решили подкорректировать.

Теперь у работодателей в Казахстане есть возможность прописать в трудовом договоре установление по соглашению сторон четырехдневной рабочей недели. Но ее все равно придется чередовать с пятидневной или шестидневной. То есть всегда работать только четыре дня пока не получится, но несколько раз в месяц — вполне.

Поправки в Трудовой кодекс Казахстана начнут действовать с 1 июля 2023 года.

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