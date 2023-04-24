Сегодня — день рождения Зенона Позняка

Сегодня — день рождения Зенона Позняка1
- 24.04.2023, 9:06
Одному из лидеров белорусского национального движения исполнилось 79 лет.
Лидер движения «Вольная Беларусь» Зенон Позняк сегодня празднует 79-й день рождения..
Политик является внуком Яна Позняка — известного белорусского общественного деятеля.
Именно Позняк открыл для общественности историю Куропат. Был одним из тех, благодаря кому белорусский язык, герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг стали государственными, а Беларусь восстановила независимость.