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Сегодня — день рождения Зенона Позняка

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  • 24.04.2023, 9:06
Сегодня — день рождения Зенона Позняка
Зенон Позняк
фото: charter97.org

Одному из лидеров белорусского национального движения исполнилось 79 лет.

Лидер движения «Вольная Беларусь» Зенон Позняк сегодня празднует 79-й день рождения..

Политик является внуком Яна Позняка — известного белорусского общественного деятеля.

Именно Позняк открыл для общественности историю Куропат. Был одним из тех, благодаря кому белорусский язык, герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг стали государственными, а Беларусь восстановила независимость.

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