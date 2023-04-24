Под Минском продается оригинальный таунхаус в виде мини-замка 24.04.2023, 9:33

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фото: МАРИэлт

Метр — всего 775 долларов.

Двигаясь по МКАД, можно увидеть среди современных коттеджей замки в несколько этажей и площадью 500 «квадратов». Сейчас такие родовые гнезда уже никто не строит. Ну, а если хочется? Realt.by нашел в базе вариант мини-замка — таунхаус. Там всего два этажа и одна башня. В доме предусмотрен гараж, а все спальни находятся наверху. Посмотрите, как выглядит дом и сколько он стоит.

Таунхаус находится в Боровлянах. Его построили из силикатных блоков в два этажа и площадью в 155 «квадратов». Кровля крыши — металлочерепица. По документам считается, что это квартира в блокированном доме.

Попасть в дом можно с двух сторон. Один вход располагается рядом с котельной-прачечной и гаражом, второй проходит через крытую террасу и тамбур.

На первом этаже кроме вышеперечисленных помещений также есть гостиная, кухня, совмещенный санузел с душевой и коридор, где и располагается лестница на второй этаж.

Дом продается с мебелью и встроенной бытовой техникой: посудомоечной, стиральной и сушильной машинами. Кухня сделана из ясеня. Тут применялось ручное патинирование, установлены немецкая фурнитура и ручки ручной работы.

Что касается стиля, то он больше напоминает микс скандинавского и английского. Текстиль и материалы отделки английских, скандинавских и французских производителей. Мебель в гостиной изготовлена из натурального дерева. На полу лежит плитка, сделаны теплые полы. На окнах стоят стеклопакеты.

На втором этаже есть три жилые комнаты.

Отапливается дом газом, канализация — местная, водопровод — центральный.

Участок огорожен, но сам по себе небольшой — 2,69 сотки. Там обустроено место под барбекю.

Дом стоит 120 тысяч долларов.

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