Bloomberg: Попытки Макрона привлечь Китай для посредничества в войне проваливаются 2 24.04.2023, 9:48

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Действия французского президента вызвали критику в Европе и США.

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона привлечь Китай в качестве посредника в войне России против Украины проваливаются. Заявления китайского дипломата нанесли еще один удар по стратегии французского лидера.

Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шайе подверг сомнению суверенитет бывших советских государств. Это вызвало бурную реакцию в Европе, особенно в странах бывшего советского блока - Эстонии, Латвии и Литве.

Издание отмечает, что такие скандальные высказывания бьют по стратегии Макрона по посредничеству Китай в урегулировании войны в Украине.

«Комментарии Лу, который известный своими неоднократными жесткими заявлениями на телевидении, прозвучали как очередной холодный душ в надежде Макрона заставить Пекин сотрудничать с Украиной. Хотя Китай считает себя нейтральным, его позиция усилила войну президента России Владимира Путина против Украины», - заявляет Bloomberg.

Отмечается, что самостоятельные шаги Макрона, сделанные без предварительных консультаций, вызвали критику в Европе и США. Источники, близкие к Белому дому, отметили в комментарии изданию, что администрация Джо Байдена раздражена «фрилансом Макрона в деликатном дипломатическом вопросе без консультаций с союзниками».

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