IT-сфера тянет белорусскую экономику вниз

IT-сфера тянет белорусскую экономику вниз1
- 24.04.2023, 9:57
- 2,552
Также слабая динамика отмечена в строительстве и транспорте.
Экономика Беларуси по-прежнему работает в минус. Так, в первом квартале этого года ВВП сократился на 2,1% в годовом выражении. В Евразийском банке развития называют три отрасли, которые в основном тянут экономику нашей страны вниз.
— Сдерживающее влияние на рост экономики продолжает оказывать слабая динамика в строительстве, транспорте и ИТ-секторе, — сообщают в ЕАБР.