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IT-сфера тянет белорусскую экономику вниз

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  • 24.04.2023, 9:57
  • 2,552
IT-сфера тянет белорусскую экономику вниз

Также слабая динамика отмечена в строительстве и транспорте.

Экономика Беларуси по-прежнему работает в минус. Так, в первом квартале этого года ВВП сократился на 2,1% в годовом выражении. В Евразийском банке развития называют три отрасли, которые в основном тянут экономику нашей страны вниз.

— Сдерживающее влияние на рост экономики продолжает оказывать слабая динамика в строительстве, транспорте и ИТ-секторе, — сообщают в ЕАБР.

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