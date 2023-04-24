IT-сфера тянет белорусскую экономику вниз 1 24.04.2023, 9:57

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Также слабая динамика отмечена в строительстве и транспорте.

Экономика Беларуси по-прежнему работает в минус. Так, в первом квартале этого года ВВП сократился на 2,1% в годовом выражении. В Евразийском банке развития называют три отрасли, которые в основном тянут экономику нашей страны вниз.

— Сдерживающее влияние на рост экономики продолжает оказывать слабая динамика в строительстве, транспорте и ИТ-секторе, — сообщают в ЕАБР.

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