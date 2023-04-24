ISW сообщил о провале наступления россиян в Луганской области 24.04.2023, 10:07

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Подразделения оккупантов истощены.

РФ направила подразделения двух военных округов и двух воздушно-десантных дивизий для наступления в Луганской области, которое в оперативном отношении оказалось безуспешным и завершилось.

Об этом говорится в обзоре Института изучения войны (ISW). Экперты Института отметили, что эти силы были вовлечены в решающую наступательную операцию вдоль линии Святово-Кременная в Луганской области. «Однако по итогу это наступление достигло кульминации в оперативном отношении и принесло лишь несколько локальных тактических успехов», - говорится в обзоре ISW.

По данным Института, с начала этого года на линии Святово-Кременная ведут бои части 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО); 41-я общевойсковая армия Центрального военного округа (ЦВО); силы ВДВ; силы ГРУ; террористы Д/ЛНР, а также различные специальные нерегулярные формирования.

ISW наблюдала сильное поражение 144-й и 3-й мотострелковых дивизий 20-й общевойсковой армии ЗВО на линии Святово-Кременная, включая все три полка в составе 144-й МСД и два мотострелковых полка 3-й МСД. «Учитывая, что большая часть этих элементов активно участвовала в наступательных операциях на действующем фронте в течение большей части четырех месяцев, они, вероятно, истощены и существенно деградировали», - сделали вывод аналитики.

Кроме того, в отчете указано, что РФ задействовала силы ЦВО на линии Святово-Кременная, особенно в районе к западу от Кременной. Однако, как отметили аналитики, подразделения 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии ЦВО осуществили неудачную атаку с применением самодельных взрывных устройств на украинские позиции в 6 км к северу от Кременной.

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