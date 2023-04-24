«Едят много картошки и ходят в декрет по очереди» 24.04.2023, 10:18

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Коллаж: Tochka.by

Белоруска рассказала о жизни в Швеции.

Как легализоваться в Швеции, сколько там нужно отдавать на продукты и коммуналку и как выглядит местный танец лягушат – сайт tochka.by расспросил обо всех деталях.

Виктория перебралась из Беларуси в Швецию полгода назад. Переезд был достаточно легким и комфортным, рассказала девушка. Ведь в новой стране она получила ощутимую поддержку – там живут многие ее родственники.

В последнее время, говоря о Швеции, часто упоминают высокую инфляцию и оплату местной «коммуналки». Мол, продукты подорожали, а цены на газ и свет сильно кусаются.

Журналисты решили расспросить Викторию и ее родных и из первых уст узнать, как им живется в Швеции.

Отношение к иммигрантам

В Швецию переезжает огромное количество иностранцев. Конечно, коренное население все еще преобладает: около 80%, но и процент иммигрантов достаточно высокий.

Тем не менее шведы к приезжим относятся хорошо, подчеркнула героиня.

«Мои родные говорят, что здесь с самого юного возраста детей учат толерантности. Думаю, благодаря этому в Швеции все и ко всем относятся очень вежливо. Хотя, с другой стороны, в этой стране есть такое выражение-шутка: пока экспаты работают, шведы отдыхают», – рассказала Виктория.

Она уточнила, что местные очень трепетно относятся к выходным и отпускам: буквально живут от отдыха до отдыха. Поэтому перерабатывать большинство шведов не согласны ни при каких условиях.

Кстати, принять иммигранта на работу в Швеции достаточно непросто: фирме-нанимателю нужно соответствовать широкому кругу требований со стороны государства, отметила Виктория. Так, у компании должен быть целый пакет страховых договоров.

«К тому же, пригласить зарубежного специалиста на работу можно только в том случае, если наниматель не нашел на эту должность соответствующего сотрудника-шведа», –уточнила девушка.

По части зарплаты экспат более-менее застрахован: его доход не должен быть меньше установленного профсоюзом минимума. Обеспечить это – очередное требование к нанимателю.

«Много зарабатывать здесь не выгодно»

Пожалуй, мало в какой стране люди не стремятся к высокой зарплате, но Швеция – одна из таких. Здесь в ходу такое понятие, как lagom – «средне».

«Все в Швеции должно быть «lagom»: ни много, ни мало, ни дорого, ни дешево. Без излишеств», – отметила Виктория.

«Дело в том, что средняя зарплата шведов – около 33 тысячи крон (Br9450). Из этого вычитается налог в зависимости от возраста человека и размера его дохода. В среднем получается около 20%-50%. Если более частно, то со всех, у кого зарплата меньше SEK42 тысяч (около Br12 тысяч) в месяц, снимают 29%-32%, со студентов – меньше. Если же доход выше, то «хвостик» после этой суммы облагается налогом в 50%», – уточнила девушка.

В Швеции для населения делают многое, отметила Виктория. Например, в королевстве хорошие дороги, бесплатное образование, до 18 лет государство выплачивает гражданам пособие, а медицина до 21 года полностью бесплатная.

«Если же на прием к врачу записывается взрослый человек, то он заплатит примерно SEK250 (около Br72). Но когда сумма затрат на услуги медучреждения доходит до SEK1300 (Br373), то в течение оставшегося времени этого года приемы врача будут бесплатными. То есть, SEK1300 – это максимальный годовой чек», – уточнила Виктория.

Равенство полов

В Швеции активно выступают за равноправие мужчин и женщин. Поэтому даже на свидании ужин оплачивают пополам.

«Парни не погасят счет девушки: это могут расценить как оскорбление. Но, что забавно, эта практика не применяется к приезжим девушкам, которые сразу заявляют, что в их стране делают иначе», – рассказала Виктория.

Интересный подход в Швеции и к организации декретного отпуска. Так, отец и мать должны ухаживать за ребенком минимум по четыре месяца каждый, иначе семья не получит специальных выплат от государства.

Традиции и характер шведов

За полгода Виктория успела отметить в Швеции немного праздников: Новый год, Рождество, Пасху. Есть в этой стране и альтернатива нашему Купалью – Мидсоммар, или день летнего солнцестояния.

«Для местных это очень значимый день, он стоит на втором месте после Рождества. В этот праздник шведы украшают «майское дерево» (оно похоже на большой крест) цветами, красивыми венками, а потом поют и танцуют вокруг него», – рассказала Виктория.

Обязательной частью веселья становится танец лягушат, который напоминает известный нам танец маленьких утят.

«В целом, шведы очень семейные, они чтут традиции и проводят большинство праздников в кругу семьи. Поэтому назвать их тусовщиками я не могу, но при этом они не против светской жизни. Например, после работы часто ходят «на коктейль» с коллегами или друзьями», – отметила девушка.

Правда, о таких встречах нужно договариваться за неделю-две до намеченной даты.

«Я бы объяснила это тем, что шведы любят следовать плану, они не в восторге от сюрпризов. К тому же, ценят спокойствие и стараются всеми возможными способами избежать стресса. Самая частая фраза, которую можно от них услышать, это «Не стрессуй, все нормально», – описала Виктория.

К слову, приверженность традициям и склонность к планированию у шведов настолько сильные, что они следуют даже небольшим правилам на протяжении недели: рыба – по четвергам, пицца и тако – по пятницам, а в субботу детям разрешают есть сладкое, которое с воскресенья по пятницу запрещали.

Шведы прекрасно владеют английским языком, даже в кинотеатре показывают голливудские фильмы без перевода.

«Что касается женщин, крайне малое количество из них делает маникюр. По моему опыту (а я мастер маникюра), в Швеции все делают однотонное покрытие. Стоит это SEK700 (почти Br200)», – поделилась героиня.

Еда и цены в Швеции

В целом, Виктория находит кухню Швеции очень похожей на белорусскую.

«Шведы едят много картошки, любят ягодные соусы, делают салаты из свеклы, готовят мясо и рыбу», – перечислила Виктория.

Она подтвердила: в последнее время в этой стране действительно серьезно поднялись цены, об этом говорят буквально все. Правда, насколько конкретно, героиня сказать затрудняется.

«Мы часто заказываем Hello Fresh – в пачке привозят набор продуктов для приготовления трех блюд. Из них получается около девяти порций. А сам такой пакет стоит SEK550 (около Br158)», – рассказала белоруска.

Она также назвала цену месячного безлимитного проездного на все виды транспорта: в Швеции такой «пакет» услуг обходится в SEK930 (около Br266).

«Но, в целом, люди действительно стали позволять себе меньше. К примеру, рента на жилье поднялась более чем в два раза. А в счете за коммунальные услуги выросла цена на электричество. Из-за этого государство ввело компенсацию тем, у кого существенно увеличились расходы на этот ресурс: погашается не полная стоимость, а ее часть», – поделилась Виктория.

Для тех же, у кого нет собственного жилья, аренда квартиры в центральном районе Стокгольма обойдется примерно в €1500 в месяц (около Br4900). За эти деньги можно рассчитывать на студию с неплохим ремонтом.

Легализация в Швеции

Как говорит Виктория, сам процесс легализации в стране получается достаточно сложным и долгим.

«Я и мои родные въехали в Швецию по рабочей визе. Но вообще спустя пять лет после пересечения границы по долгосрочному разрешению можно получить гражданство», – рассказала Виктория.

Но есть и другие варианты стать официальным шведом/шведкой. Многие, например, прибегают к браку. Но, что интересно, для этого не нужно ставить штамп в паспорт. Достаточно заявить о себе как о паре – в таком случае можно получить так называемую самбо-визу.

Правда, влюбленным предстоит подтвердить искренность своих чувств на своеобразном собеседовании. Главная цель – доказать, что вы действительно вместе.

«Например, могут спросить, с какой стороны спит ваш молодой человек. Ему также зададут этот вопрос, и если ваши ответы будут отличаться, то проверяющие засомневаются, действительно ли вы вместе», – уточнила Виктория.

Но настоящая любовь выдержит любые собеседования и каверзные вопросы. Тем более, если чувства вызывает не только отдельный человек, но и целая Швеция.

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