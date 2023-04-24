Путинский режим уничтожит сам Путин 2 Алексей Лушников

24.04.2023, 10:22

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Без помощников.

Многие считают, путинский мрак - это надолго, чуть ли не на десятилетия. Я вижу часто это в ваших комментах в «Фейсбуке». Такие ощущения - это естественное состояние нормального, рефлексирующего, сомневающегося человека. В обществе, где воцарилось безумие, кажется, что мрак теперь будет вечен. Ибо из каждого угла звучит напоминание о безнадеге.

Нет. Не верьте этим чувствам. Самый густой мрак всегда полощется перед рассветом. Густота звуков ночи соединяет краски и ноты в безумство, наделяет силой мистическое верховенство тьмы. Но это уже окончание ночи. Впереди скорый неминуемый рассвет. Еще немного и ощущения заиграют другими рифмами. Тьма рассыпется. Появятся светлые краски.

Путинизму очень хочется окунуть в депрессию все человеческое, оставшееся по обе стороны границы. Это часть борьбы с инакомыслием. Часть системы угнетения здравого смысла. Это часть его личности - всегда повышать ставки. Даже когда президент голый. Даже когда за спиной только ноль. Он игрок. Он артист. И раньше это неплохо работало.

Теперь этого не будет.

Путинский режим вскоре рухнет. Путинский режим уничтожит сам Путин. Без помощников. Он совершил главную политическую ошибку в своей жизни - начал уничтожать Украину и украинцев. Ошибка стала системным преступлением перед человечеством. Война разбудила процессы, где Путин более не контролирует себя. Война и погубит Путина.

Да, возможно, на короткий срок к власти попытаются прийти более примитивные мерзавцы. Но это не сработает. Я не хочу сказать, что нас минуют тяжелые времена. Предстоит пройти испытания. Легких путей нет. Ибо за путинизм, как и за коммунизм, надо платить. Но после Путина появится дыхание. Ощущение пробуждения. Придет весна. Здравый смысл снесет изуродованные смыслы. Начнется долгое, тяжелое возрождение.

Алексей Лушников, Telegram

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