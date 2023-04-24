Глава украинской разведки: Беларусь превратилась в полигон 24.04.2023, 11:07

Буданов оценил возможность наступления с территории нашей страны.

Пока угроз наступления с направления Беларуси для Украины не существует. Сейчас Россия использует белорусскую территорию исключительно как полигон и для подготовки мобилизованных. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Вы знаете, я был так рад, что мне уже где-то полгода никто этот вопрос не задавал. Потому что каждый раз, когда поднимался градус общественного напряжения, ко мне все бежали и говорили: „Завтра белорусы атакуют, что делать?“. Я всем говорил: „Нет, они не атакуют“. Мне отвечали: „Нет, вы ничего не понимаете“. И так было каждый раз. И тут вы снова об этом. Нет, по состоянию на данный момент никаких угроз с того направления не существует», — констатировал он.

По его словам, сейчас Россия использует территорию Беларуси исключительно для подготовки своих мобилизованных и как полигон.

«И для определенного политического давления на западные страны и так далее. А с военной точки зрения это полигон. Поскольку российские полигоны не разрешают имеющееся количество войск одновременно тренировать», — добавил Буданов.

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