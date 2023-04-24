«Вместо фельдшера или акушерки работает медсестра» 2 24.04.2023, 11:12

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Рустам Айзатулин

Известный белорусский врач сравнил медицину в нашей стране и Польше.

В Беларуси нарастает нехватка медиков. На 9 апреля в целом по всей стране требуется и почти 4,8 тысячи врачей-специалистов и почти 3,9 тысячи медсестер. «Филин» обсудил с врачом Рустамом Айзатулиным причины этой проблемы и то, как ее решают в Польше.

— В Беларуси нам не раскрывают полную статистику нехватки кадров в отрасли: сколько не хватает лаборантов, фельдшеров, санитаров, водителей машин скорой помощи, рентген-лаборантов, обслуживающего технического персонала и так далее.

Проблема настолько серьезная, что уже невозможно посчитать, какие ФАПы объединили в один на несколько районов, на каких из них вместо фельдшера или акушерки работает медсестра и работает ли вообще.

Думаю, что ситуация намного хуже, чем официальная статистика.

Никто вам по телевизору не скажет, что закрывают целые отделения из-за нехватки медицинского персонала. То, что не хватает почти 5 тысяч врачей — это на поверхности.

Помните, еще пару месяцев назад во всеуслышание на всех собраниях заявляли, что проведут амбулаторное обследование и диагностику всем желающим? А сейчас об этом молчат. Похоже, протоколов нет, ресурсов нет, про специализированную диагностику вообще молчу. Из некоторых районов люди с семьями и с друзьями снимают квартиры в Минске на неделю, чтобы пройти банальный профилактический осмотр.

Второй пример. Полгода назад объявляли, что в больницах по субботам будут проводить платные операции желающим: малые инвазивные вмешательства, в некоторых местах протезирование и так далее. Врачам за это платили копейки. На мой взгляд, это просто хамское использование бесплатной медицины в корыстных целях ради зарабатывания денег. Эксплуатация высококлассного специалиста как раба, которого можно банально припугнуть непродлением контракта.

И на мой взгляд, начинать надо было с элементарного маркетингового хода, рекламы, разработать протокол работы либо действительно поручить это все профессионалу.

У нас настолько все «хорошо» в медицине, что власти могут себе позволить увольнять медиков до сих пор, несмотря на большой отток и нехватку медицинского персонала. Медиков арестовывают, заводят на них административные и уголовные дела, лишают права найти себе работу в дальнейшем. В клиниках обыскивают шкафчики сотрудников, проверяют их телефоны, запрещают носить одежду определенных цветов, медиков лишают премий, снижают надбавки.

Вместо того, чтобы позволить выезжать на конференции за счет сторонних организаций, как это было еще пару лет назад, у нас формируют свою организацию медработников, комиссии, которые берут на себя ответственность и право решать, поедет медик куда-то или нет, если за него кто-то платит и, между прочим, с этого тоже брать деньги.

Вместо того, чтобы подписаться на европейский журнал с современными протоколами лечения и гайдами, заставляют подписываться на никому не нужные газеты и журналы, собирают деньги на «Красный Крест», ОСВОД, профсоюз, а на субботник могут просто удержать из заработной платы.

Стыдно становится, что в крупных детских стационарах, которые принимают травму и хирургию, нет элементарных гидрогелевых повязок, абсорбирующих повязок для долго незаживающих ран, повязок с антибиотиками и много чего элементарного, что стоит относительно недорого.

До сих пор в крупных детских стационарах Беларуси нет элементарных специальных питательных сред для посева при подозрении на грибковое поражение. Например, в реанимациях это очень важно. Теряется время на долгие обьяснения с городскими либо областными Центрами гигиены и эпидимиологии, для чего это тебе нужно.

Зато у нас в каждой больнице вводится должность «замполита» (идеолога), ему платят деньги, за которые можно было бы много полезного сделать.

Врачи на данный момент запуганы продолжающимися репрессиями и постоянными проверками силовиков, и сейчас все делают на всякий случай по протоколу, потому что если какая-нибудь проверка и что-то не вяжется с общереспубликанскими протоколами лечения, то надо будет писать тысячу бумажек и оправданий. И никому не докажешь, что эти протоколы десятилетней давности, по которым еще их дедушки лечились. Это все к тому вопросу, как сейчас живет и развивается медицина в Беларуси и что ее ждет.

На данный момент медицина в стране стоит. Работает и развивается только то, чему дали толчок еще давно. Медицина сейчас держится на инициативных людях, тех немногих, которые еще пытаются что-то делать в надежде на то, что, возможно, когда-то у нас будет хорошо.

Непрекращающиеся репрессии и сомнительные перспективы в дальнейшем развитии вынуждают врачей в Беларуси менять профессию на IT либо уезжать из страны.

К сожалению, молодыми кадрами ситуацию в медицине не изменишь. С 2020 года мы слышим о нехватке врачей. Уже 2023-й год, два выпуска мединститутов вышли, а медиков все меньше и меньше.

Так о каких перспективах мы говорим, и кого кем мы будем заменять, когда доктор, который по графику должен работать до трех часов дня, сидит до шести вечера, потому что не успевает выполнить свою работу, и ему за это не доплачивают? С каким удовольствием он будет ходить на работу?

В Польше доктор работает до 15 часов. Все, что он не успел сделать, перекладывается на дежурную смену. Тут не дежурят по одному. В том отделении, где я работаю сейчас, на дежурство оставляют троих врачей. Если доктор задерживается на работе, ему за это доплачивают, это стоит немалых денег. Даже если половину этой суммы будет получать наш белорусский доктор, думаю, все с удовольствием будут ходить на работу и задерживаться там.

После ночного дежурства врач просто обязан уйти домой. Никто его на работе не оставит, даже если он сам этого хочет. В Беларуси доктор после работы в отделении остается на ночь, потом опять поднимается в отделение и, возможно, потом едет консультировать еще куда-нибудь.

Современное молодое поколение польских врачей лет до 40 считают, что в Польше все плохо, и стремятся уехать в Германию, Великобританию, скандинавские страны, США. Нехватка врачей здесь тоже существенна, но, на счастье поляков, их заменяют врачи из Беларуси и Украины, которые приехали по всем известным причинам. Я уже третий госпиталь поменял за этот год, и в каждом из них работает несколько белорусских врачей.

Правда, для легализации в Польше нашим врачам приходится пройти через все круги ада, пока ты докажешь, что ты доктор. Сейчас белорусские власти всячески блокируют выдачу документов, подтверждающих специализацию, но тут многие польские госпитали идут навстречу и при желании с Минздравом Польши вопросы решить можно.

От года до двух уходит на то, чтобы оформить все документы, сдать экзамен и наконец почувствовать себя человеком, но это того стоит. Это лучше, чем чувствовать себя рабом системы, жить за копейки и бояться, что за тобой придут.

За последние год-полтора никаких положительных новостей о белорусской медицине от коллег я не слышал. Если раньше существовали научные программы, в которых можно было поучаствовать, провести патенты, внедрить новые технологии, сейчас на все это требуется столько времени, бумаги и манипуляций, что мало кто захочет этим заниматься.

Если крупные медцентры и больницы Минска и любого областного центра могут еще по старым связям договориться и отправить кого-то на обучение, и врачи могут себе позволить выписать медицинский журнал с современными протоколами, то что говорить о районных больницах, где никто тебе не профинансирует закупку новых научных материалов.

В Польше руководство клиник заинтересовано в их процветании, они регулярно закупают книги, новые обучающие материалы, научные журналы. В клиники привозят новое оборудование, на котором врачи учатся работать, медиков отправляют на курсы.

Я работал в маленьком госпитале в городе с населением 25 000 человек. В клинику привезли робота Da Vinci, который стоит баснословных денег. Эта техника позволяет делать урологические, гинекологические, хирургические эндоваскулярные операции, причем выполняет их робот под руководством врача, который в это время может находиться в соседнем городе или в другой стране.

Так вот, клиника заказала этого робота для того, чтобы врачи научились на нем работать. Компания оплачивала их обучение и давала возможность попрактиковаться. Это просто фантастика для нынешней Беларуси!

А у нас вместо этого Совмин опубликовал список платных услуг, которые могут оказывать гражданам госклиники за деньги. Там кроме гомеопатии и фитотерапии есть еще и так называемый метод Фолля (метод экспресс-диагностики в альтернативной медицине), оценка здоровья по радужке и тому подобный набор средств для того, чтобы собрать еще больше денег и с так потихоньку умирающей медицины.

Всем этим я нисколько не хочу обидеть своих коллег, которых я знаю, либо тех врачей, которые знают меня. Я очень уважаю Вас, я уважаю Ваш труд, Ваши знания, способность мыслить, выкладываться до конца, постоянно учиться, мечтать и не терять надежду.

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