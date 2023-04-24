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Задержали бывшего футболиста «Крумкачоў»

  • 24.04.2023, 11:35
  • 2,826
Задержали бывшего футболиста «Крумкачоў»
Александр Яцкевич

Месяц назад Александр Яцкевич закончил карьеру игрока.

Задержали бывшего футболиста «Крумкачоў» Александра Яцкевича, сообщает «Наша ніва». Месяц назад он закончил карьеру игрока.

Яцкевичу 38 лет. В высшей лиге белорусского чемпионата он провел около 300 матчей. За «Крумкачы» выступал в 2019-2022 годах, был капитаном команды. Также играл за «Слуцк», «Нафтан», «Торпедо-БелАЗ» и другие команды.

О задержании бывшего футболиста сообщили провластные телеграм-каналы.

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