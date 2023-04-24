Задержали бывшего футболиста «Крумкачоў» 24.04.2023, 11:35

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Александр Яцкевич

Месяц назад Александр Яцкевич закончил карьеру игрока.

Задержали бывшего футболиста «Крумкачоў» Александра Яцкевича, сообщает «Наша ніва». Месяц назад он закончил карьеру игрока.

Яцкевичу 38 лет. В высшей лиге белорусского чемпионата он провел около 300 матчей. За «Крумкачы» выступал в 2019-2022 годах, был капитаном команды. Также играл за «Слуцк», «Нафтан», «Торпедо-БелАЗ» и другие команды.

О задержании бывшего футболиста сообщили провластные телеграм-каналы.

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