«С национальным флагом ездить приятнее» 3 24.04.2023, 11:56

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Почему белорусы за границей заклеивают официальный флаг на номерных знаках автомобилей.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие белорусские водители, чтобы не ассоциироваться за рубежом с властями своей страны, предоставившими территорию Беларуси для армии РФ, стали заклеивать на своих номерных знаках официальный красно-зеленый флаг. Вместо него на номерах начали появляться символы белорусского протеста – бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». «Радыё Свабода» поговорила с водителями об этой практике.

«Полиция никогда не останавливала, вопросов не было»

Евгений покинул Беларусь весной 2021 года из-за своих политических взглядов. Тогда же он перекрыл красно-зеленый флаг на своих номерных знаках наклейкой с бело-красно-белым флагом. В настоящее время мужчина живет в Литве. Говорит, с местной полицией проблем из-за флага не имел.

«Поначалу волновался, как я буду ездить. Такие номера тогда почти не встречались, и мы с другом сделали стикеры, распечатали их и начали раздавать своим друзьям. Мне никогда не нравился наш официальный флаг, а если есть возможность путешествовать с национальным, то это даже приятнее. Бывали случаи, когда люди расспрашивали о флаге и я объяснял, для чего он нужен. Даже если местная полиция остановит, можно объяснить, почему для нас это так важно. Приятно, когда флаг на номерах замечают белорусы, они улыбаются. Полиция никогда не останавливала, вопросов не было, только на техосмотре», – говорит Евгений.

«У нас все знакомые с такими номерами»

Гражданка Беларуси Вероника, переехавшая жить в Литву, с началом полномасштабной войны в Украине заклеила на своих номерных знаках красно-зеленый флаг. Объясняет это тем, что не хочет с этим флагом иметь ничего общего.

«Я заклеила флаг на номерах сразу после начала войны. Так уж получилось, что примерно в то же время появились стикеры с бело-красно-белым стягом. И это было очень уместно, потому что я не хочу иметь с официальным флагом ничего общего. Надеемся, литовцы тоже это увидят и поймут, что белорусы – это не Лукашенко. Вначале по таким наклейкам можно было определить, где местные белорусы, а где приезжие. У нас все знакомые с такими номерами ездят. Белорусы реагируют положительно: кто-то показывает знак победы, кто-то улыбается, кто-то кричит «Жыве Беларусь!». С полицией пока не сталкивались», – говорит Вероника.

В Беларусь она не выезжает, поэтому наклейку с номерных знаков в ближайшее время снимать не собирается.

«Оклеивал номера, пока полиция не начала за это останавливать»

Белорус Сергей в настоящее время проживает в Вильнюсе. Вместо заклеенного красно-зеленого флага на номерных знаках у него был украинский флаг. Однако недавно все пришлось вернуть, поскольку, по словам Сергея, «автомобили начали останавливать за оклеивание номерных знаков».

«Лично меня не останавливали, но мне пришлось очистить номера от наклеек, потому что я слышал от знакомого, что за это начала останавливать полиция. Самое распространенное правонарушение здесь – это когда ты на белорусских номерах, но без техосмотра, потому что не можешь его пройти. Знакомых остановили за флаг, потому что это замена госномера. Но в первый раз просто выносят предупреждение», – рассказал Сергей.

Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» широко используются белорусами в качестве символов протеста. Это символы Белорусской Народной Республики – первого национального государства белорусов. После прихода к власти Александра Лукашенко власти Беларуси неоднократно пытались отменить и запретить эти символы, убеждая белорусов, что они якобы использовались «фашистами». Сегодня за бело-красно-белую символику в Беларуси штрафуют и арестовывают.

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