Полтора грамма для Путина 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

24.04.2023, 12:03

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Знайте свое место, младшие братья.

Подарок со смыслом получил великий геополитик во время визита в Китай.

Оказывается, во время визита Путина в Пекин в феврале 2022 года китайские партнеры подарили ему 1,5 грамма образца лунного грунта.

Интересно, какие чувства испытал Путин? Ведь его лунная программа, мягко говоря, не достигла практического результата.

Подарок Китая – унижение. Знайте свое место, младшие братья. Глотайте лунную пыль с наших космических ботинок, провальные наследники первых в космосе.

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