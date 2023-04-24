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Полтора грамма для Путина

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 24.04.2023, 12:03
  • 2,776
Полтора грамма для Путина

Знайте свое место, младшие братья.

Подарок со смыслом получил великий геополитик во время визита в Китай.

Оказывается, во время визита Путина в Пекин в феврале 2022 года китайские партнеры подарили ему 1,5 грамма образца лунного грунта.

Интересно, какие чувства испытал Путин? Ведь его лунная программа, мягко говоря, не достигла практического результата.

Подарок Китая – унижение. Знайте свое место, младшие братья. Глотайте лунную пыль с наших космических ботинок, провальные наследники первых в космосе.

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