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«Зарплату обещали в районе 900 долларов, поэтому я решила попробовать»

  • 24.04.2023, 12:30
«Зарплату обещали в районе 900 долларов, поэтому я решила попробовать»

Белоруска рассказала, почему не хочет уезжать из Польши.

София живет в Польше уже около 4 лет. Она переехала сюда вслед за своим молодым человеком в 2019 году. Их пути уже давно разошлись, однако девушка возвращаться в Беларусь не собирается. О жизни и адаптации в Польше София рассказала специально для EX-PRESS.BY.

Четыре года назад Софии было 19 лет, она окончила колледж и некоторое время работала продавцом-консультантом в одном из масс-маркетов в торговом центре.

«Хотела быть ближе к молодому человеку»

— Я зарабатывала порядка 1500 белорусских рублей на тот момент — это была очень хорошая зарплата. А мой тогдашний молодой человек работал курьером в службе доставки и тоже зарабатывал неплохо, правда, очень много работал. Нам хватало денег, чтоб снимать квартиру, ходить по заведениям и даже один раз нам удалось съездить на отдых, — рассказывает героиня.

Лодзь. Фото из архива героини.

Однако летом парню Софии предложили попробовать себя в качестве дальнобойщика в польской фирме с зарплатой чуть ли не три раза больше, чем была у него в Беларуси. И он согласился на переезд. София, недолго думая, через несколько месяцев также переехала к нему.

— Тогда нам было очень тяжело переживать расстояние, хоть я и понимала, что он всегда в своих рейсах, но я хотела быть хоть немного ближе, — вспоминает София.

Молодые люди поселились в городе Лодзь. Они снимали маленькую однокомнатную квартиру примерно за 250 долларов.

— Этой был наш рай в шалаше, квартирка было всего лишь 20 «квадратов», в Беларуси вообще никогда таких маленьких не видела, но нам нравилось. Первые месяца полтора я просто пыталась привыкнуть и адаптироваться к часовому поясу, новому городу, языку, другим людям. Далее занялась поиском работы. По большей части, мне было абсолютно все равно, куда и кем идти, ведь языка я не знала, а английский у меня тоже не в идеале, — вспоминает София.

Парк в Лодзи. Фото из архива героини.

«Никакие языковые курсы мне не понадобились, я просто работала в магазине»

Тогда по чистой случайности София увидела рекламу «ВКонтакте» о том, что требуются девушки на работу в продуктовый магазин без обязательного знания языка.

— Это был неплохой шанс, притом, что зарплату обещали в районе 900 долларов. Это были хорошие деньги, поэтому я решила попробовать. Работа была не прям что б сложная, я работала в торговом зале, раскладывала товар, следила за определенной отведенной мне территорией. График работы был смешанный: некоторые смены длились по 8 часов, некоторые по 10. В месяц у меня было порядка 8-9 выходных, — говорит девушка.

По словам Софии, в коллективе никаких проблем с тем, что она не знает языка, не было, наоборот, ее коллеги проявляли к ней интерес.

— Я подружилась с одной девушкой на работе, и она особенно много у меня расспрашивала про нашу страну. Это было очень смешно и забавно. Общалась я тогда еще на ломанной смеси всех языков, которые знала. Но со временем польский выучился просто сам собой. Никакие языковые курсы мне не понадобились, я просто работала в магазине, — рассказывает София.

Вечерний Лодзь. Фото из архива героини.

Спустя примерно полтора года такой жизни молодые люди были вынуждены разорвать отношения, парень Софии вернулся в Беларусь, а девушка решила остаться в Польше.

— Наступил 2020 год, уже прошли выборы. Я не видела смысла возвращаться вообще никакого. В Польше я зарабатываю больше, у меня появились новые друзья, увлечения, если захочу, могу съездить на выходные в Берлин или Вильнюс, работая просто в магазине. Поэтому я и осталась, — признается девушка.

За все это время девушка около пяти раз приезжала в Беларусь повидаться с родными и друзьями. По ее словам, родители уговаривают ее вернуться, мол, в Польше у нее нет ни своего жилья, ни надежной работы.

— Я люблю приезжать в гости, но не более. Понимаю, что в Беларуси я особо реализоваться не смогу. Скорее всего, жила бы от зарплаты до зарплаты, — говорит София.

Кафе в Лодзи. Фото из архива героини.

В настоящий момент девушка больше не работает в том самом магазине, вот уже полтора года она трудится официанткой в одном из кафе Лодзи.

— Я работаю два через два по 12 часов. В месяц я получаю примерно 1100 евро, плюс чаевые, бывает, в месяц и 500 евро, а может быть и 100. Сейчас меня эта работа полностью устраивает. Благодаря работе в магазине и здесь я неплохо выучила польский язык, мне нравится работать в таком темпе, а самое главное, что я и правда довольна собой. Я совсем не жалею, что когда-то мне пришлось сюда уехать, все-таки я нахожусь в Европе, а Беларусь сейчас — это страна, которая, если честно, немного отстает от цивилизованного мира, — говорит девушка.

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