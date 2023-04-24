Китай отказался от скандального заявления о суверенитете бывших стран СССР 1 24.04.2023, 12:40

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Также Пекин рассказал о своем отношении к аннексии Крыма.

Власти Китая пошли на попятную после дипломатического скандала, который спровоцировал посол КНР во Франции Лю Шайе, заявивший, что республики бывшего СССР не имеют «эффективного» суверенитета, а Крым «с самого начала» принадлежал России, пишет The Moscow Times.

Официальная позиция Пекина по статусу полуострова, который в 2014 году был аннексирован Россией, не претерпела изменений, заявил в понедельник китайский МИД.

Китай уважает суверенный статус всех республик бывшего СССР, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщает Bloomberg, посольство КНР во Франции удалило с расшифровку интервью Лю Шайе из своего аккаунта в мессенджере WeChat, а также не стало публиковать ее на официальном сайте.

Текст, появившийся утром в понедельник, к полудню по пекинскому времени исчез, а оставшиеся ссылки гласят, что его «удалил автор».

Заявления, которые глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал «неприемлемыми», МИД Франции — «тревожными», а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба — «абсурдными», Лю Шайе сделал в ходе интервью французскому телеканалу LCI.

«По международному праву эти страны бывшего СССР не имеют, так сказать, эффективного статуса в международном праве. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны», — сказал он.

Комментируя слова ведущего, что Крым — это территория Украины, китайский посол отметил полуостров изначально был российским, пока Никита Хрущев не передал его Украине.

«Это зависит от восприятия проблемы. Есть история: Крым изначально был российским. Хрущев отдал Крым Украине во времена СССР», — сказал Лю Шайе.

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