Иной теперь «салют» «ВремениНаРаскачкуНет»

24.04.2023, 12:49

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Праздновали? Теперь воюйте.

Бывают события, имеющие символическое значение.

9 мая нынешнее начальство страны превратило в помпезный праздник: салюты, парады, шествия «Бессмертного полка».

Всё это вместо осмысления случившегося – Второй мировой, как величайшей гуманитарной катастрофы прошедшего века. Этим её содержание и исчерпывается.

Собственно, спецоперация Путина и стала возможна как следствие такого отношения к катастрофе, постигшей мир в 10-40 годы ушедшего столетия.

Но вот, новость из Забайкалья — власти отменили фейерверк на 9 мая. Что такое? Вроде бы до линии фронта далеко — никого выстрелы не испугают. Не Брянск, Белгород или Курск. Оказывается, денег нет. Говорят, что сэкономленные средства пойдут на спецоперацию.

То есть, праздник закончился. Свою роль торжества сыграли. Праздновали? Теперь воюйте. За всё надо платить. Иной теперь «салют».

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