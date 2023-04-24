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«Кто-то рассыпал отраву по всему первому этажу»

  • 24.04.2023, 12:55
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«Кто-то рассыпал отраву по всему первому этажу»

В Заславле травили крыс, но что-то пошло не так.

Жители одного из домов в Заславле пожаловались на засилье крыс у них в подъезде – после массовых жалоб в службу 115 грызунов потравили. Но теперь у жильцов появились проблемы похуже. Подробности истории рассказали в эфире госТВ.

Огромные грызуны пугали взрослых и детей несколько дней. Одна из жительниц злополучного дома рассказала, что некоторые крысы были в половину размера ее небольшой собаки.

«Мой Купер 2,5 килограмма. Там 1,1 кило, может быть. Я орала так! Я прыгала и думала, они прыгают за мной!», – рассказала Людмила Баталевич.

После обращения жильцов ЖКХ решило проблему. Правда, появилась новая: теперь весь подъезд усеян гранулами крысиного яда и трупами крыс.

«Кто-то рассыпал отраву по всему первому этажу, видите. Дети ходят, дети маленькие. И собаки ходят. Это все носится на обуви в дом как бы», – жалуется жительница дома Виктория.

Дом в Заславле в целом находятся в ужасном состоянии: разваливается потолок козырька подъезда, на голову жильцов падают кирпичи и железные балки, рушится крыльцо, а в подъезде антисанитария.

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