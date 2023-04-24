«Украинские беспилотники способны заходить в зону повышенных рисков РФ» 24.04.2023, 13:11

У россиян ограниченные возможности по обнаружению таких средств.

В Севастополе сегодня ночью было слышно два взрыва. Взрывы звучали из района, в котором находятся воинские части: недалеко от Стрелецкой бухты и Нахимовского училища. Это не первые подобные атаки на контингент российской оккупационной армии в Крыму.

Имеют ли они практический смысл или тут важнее информационная составляющая?

На вопросы сайта Charter97.org ответил украинский военный аналитик Александр Коваленко:

— Безусловно, к данному вопросу надо подходить комплексно. Первый инцидент, который случился в бухте Севастополя, имел достаточно высокий коэффициент полезного действия, поскольку были повреждены российские военные корабли, непосредственно второй флагман Черноморской флотилии РФ, который сейчас выведен из строя.

Но после этого инцидента российские оккупационные войска сделали определенные выводы из этой ситуации и повысили уровень безопасности. Они предприняли ряд мер, которые значительно уменьшают возможности по более эффективному применению таких надводных безэкипажных средств, как в случае с первым инцидентом в Севастополе. Чтобы непосредственно обойти подобного рода меры безопасности, необходимо адаптироваться, а адаптация проходит в процессе проб и ошибок. Поэтому это элемент проверки на стойкость этих средств обороны, поиск обходных путей, либо поиск вообще полного обхода систем безопасности, которые были введены россиянами на временно оккупированном полуострове Крым.

Информационный подтекст, безусловно, тоже имеет место быть, поскольку это демонстрация того, что подобного рода средствам каким-то образом противодействовать российские оккупанты могут только уже в самой близости, в черте Севастопольской бухты, а не за 50, 10 или 5 километров на подходе к Севастополю. Это лишь подчеркивает то, что у них ограниченные возможности по обнаружению таких средств и, соответственно, противодействию им на безопасном расстоянии, а не в самой зоне повышенных рисков.

— Говоря об атаках надводных дронов и БПЛА, как подобные операции могут ослабить оккупантов?

— В первую очередь, если мы говорим о безэкипажных катерах, то это воздействие на Черноморскую флотилию, это значительное ослабление их возможностей в случае поражения, например, военного корабля, который является носителем крылатых ракет «Калибр». Они фактически являются в данном случае главной целью. Это позволяет значительно снизить риски поражения территории Украины соответствующими средствами, крылатыми ракетами морского типа базирования. Ну и, конечно, уменьшают риски в самом Черном море, ведь Россия относится к Черному морю как к своему внутреннему. У нее достаточно пиратский такой подход к действиям даже в нейтральных водах. В начале полномасштабного вторжения Россия достаточно фривольно чувствовала себя в исключительной экономической зоне Украины, пока что-то не случилось с ракетным крейсером «Москва». Поэтому это действительно очень важный момент для ослабления ее морской компоненты.

— Какую роль играет ослабление Черноморского флота РФ в освобождении Крыма?

— Опять-таки, носители крылатых ракет «Калибр» могут осуществлять удары по всей территории Украины. Если мы говорим об операции по освобождению временно оккупированной территории полуострова Крым, то это могут быть, например, ракетные удары по скоплению украинских войск. Если они будут иметь ограниченные возможности по нанесению таких ударов, то это уже будет иметь положительный эффект.

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