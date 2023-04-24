В Новополоцке уволили «почетного милиционера» 2 24.04.2023, 13:14

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Он помогал приговоренной к «домашней химии».

Старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции сообщал женщине о времени проверок, не вносил замечания и нарушения в ее личное дело и не наказывал ее. Судя по всему, начальство узнало о добрых делах инспектора и уволило его.

Милиционер пытался через суд добиться восстановления на работе, однако ему было отказано. Интересно, что инспектор до этого был на хорошем счету, у него были различные поощрения, а его имя было занесено на «доску почета».

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