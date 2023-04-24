В кабинете главы украинской разведки заметили интересную карту
- 24.04.2023, 13:22
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Фотофакт.
Пользователи Сети увидели в кабинете главы украинской разведки Кирилла Буданова электронную карту Москвы.
Карта столицы РФ увидели за спиной журналистки, которая вела одно из последних интервью. Там отчетливо видны малое и большое кольцо вокруг города.
«Сегодня рядом с Москвой рухнул боевой беспилотник со взрывчаткой. Совпадение? Не думаю», — комментируют снимок из кабинета главы ГУР в Twitter.
У Буданова в кабинете карта Москвы.— ✙Хроники падения рашки✙ (@ebany_patriot) April 24, 2023
Сегодня рядом с Москвой рухнул боевой беспилотник со взрывчаткой.
Совпадение? Не думаю. pic.twitter.com/tBPbXqG34w