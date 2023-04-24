В кабинете главы украинской разведки заметили интересную карту 24.04.2023, 13:22

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Кирилл Буданов

Фотофакт.

Пользователи Сети увидели в кабинете главы украинской разведки Кирилла Буданова электронную карту Москвы.

Карта столицы РФ увидели за спиной журналистки, которая вела одно из последних интервью. Там отчетливо видны малое и большое кольцо вокруг города.

«Сегодня рядом с Москвой рухнул боевой беспилотник со взрывчаткой. Совпадение? Не думаю», — комментируют снимок из кабинета главы ГУР в Twitter.

У Буданова в кабинете карта Москвы.

Сегодня рядом с Москвой рухнул боевой беспилотник со взрывчаткой.

Совпадение? Не думаю. pic.twitter.com/tBPbXqG34w — ✙Хроники падения рашки✙ (@ebany_patriot) April 24, 2023

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